Paris le 2 mars 2021 à 18 heures

Chiffre d’affaires 2020 :

les activités financières atténuent le fort impact

de la crise sanitaire sur le secteur d’exploitation





En millions d’euros Chiffre d’affaires (1) 2020 2019 Variation en M€ Variation en % Activité immobilière 26,9 5,5 +21,4 +392 % Activité capital investissement 0,4 0,8 -0,4 - 51% Total secteur financier 27,3 6,3 +21,0 +334% Hôtels et Demeures Esprit de France 13,1 47,3 -34,1 -72% Thermes, Spa et hôtels Sources d’Equilibre 7,8 8,3 -0,5 -6% Activité patrimoniale 0,3 0,2 +0,0 17% Total secteur d’exploitation 21,2 55,8 -34,6 -62%



Chiffre d’affaire consolidé

Compagnie Lebon



48,5



62,1



-13,6



-22%

(1) Chiffres issus de la présentation IFRS8 des comptes sectoriels

La Compagnie Lebon développe quatre métiers complémentaires et une activité patrimoniale regroupés en un secteur financier (capital investissement et immobilier) et un secteur d’exploitation (hôtellerie, thermalisme et activité patrimoniale).

Le secteur financier, activité cyclique du Groupe, réalise des investissements dont l’objectif est la création de valeur. L’immobilier génère un chiffre d’affaires non récurrent issu des loyers et des cessions de « stocks » d’immeubles. Le chiffre d’affaires du capital investissement est généré par les honoraires de gestion. Pour mémoire, l'indicateur pour suivre ces métiers est l'ANR.

En revanche, le chiffre d’affaires du secteur d’exploitation est une donnée significative, très fortement impactée en 2020 par la crise sanitaire.

Faits marquants de l’exercice

Secteur Financier

Le secteur financier de la Compagnie Lebon repose sur deux métiers et deux marques : l’immobilier sous la marque Paluel-Marmont Valorisation, et le capital-Investissement sous la marque Paluel-Marmont Capital.

Sur l’ I mm ob ili e r , le chiffre d'affaires est lié à la cession des actifs d’Oberkampf et d’une partie du portefeuille Straw.

le chiffre d'affaires est lié à la cession des actifs d’Oberkampf et d’une partie du portefeuille Straw. En Capital Investissement, le chiffre d'affaires est lié aux honoraires de gestion perçus sur les investissements gérés par la société de gestion.

Secteur d’Exploitation

Le secteur d’exploitation de la Compagnie Lebon repose sur deux métiers et deux marques : l’hôtellerie sous la marque Esprit de France et l’activités thermes, Spa et hébergement thermal sous la marque Sources d’Equilibre.

Dans l’hôtellerie, Esprit de France a subi les conséquences de la crise Covid-19 avec une baisse sans précédent de son chiffre d’affaires (-72%), en raison notamment des mesures de confinement et de restriction des déplacements, de la fermeture des frontières, et de l’impact de ces mesures sur le trafic international (tourisme et affaires) à Paris où se situent 11 des 13 hôtels d’Esprit de France. Le deuxième confinement causé par la reprise de l’épidémie à l’automne 2020 a stoppé l’amorce de redémarrage constaté à partir de l’été.

a subi les conséquences de la crise Covid-19 avec une baisse sans précédent de son chiffre d’affaires (-72%), en raison notamment des mesures de confinement et de restriction des déplacements, de la fermeture des frontières, et de l’impact de ces mesures sur le trafic international (tourisme et affaires) à Paris où se situent 11 des 13 hôtels d’Esprit de France. Le deuxième confinement causé par la reprise de l’épidémie à l’automne 2020 a stoppé l’amorce de redémarrage constaté à partir de l’été. L’activité de Thermalisme Sources d'Équilibre, après un exercice 2019 déjà perturbé, a également subi en 2020, comme l’ensemble des stations thermales, un exercice difficile avec les 2 fermetures administratives du 14 mars et du 29 octobre 2020, conséquences directes de la crise.

après un exercice 2019 déjà perturbé, a également subi en 2020, comme l’ensemble des stations thermales, un exercice difficile avec les 2 fermetures administratives du 14 mars et du 29 octobre 2020, conséquences directes de la crise. L’activité patrimoniale correspond à la gestion de l’immeuble de bureaux, siège social du groupe, et à la gestion de la dette corporate.

Perspectives 2021

Les perspectives 2021 sont directement liées au déploiement de la campagne de vaccination qui permettra une reprise du tourisme et de l’activité.

Les équipes d’investissement travaillent à la recherche de nouvelles acquisitions pour préparer la création de valeur de demain.

L’activité hôtelière est largement liée à la reprise des déplacements internationaux, compte tenu du profil très international de la clientèle d’Esprit de France. Dans l’activité thermale, l’ouverture des établissements dépend des décisions des autorités sanitaires et de l’avancée de la campagne de vaccination en cours.

La Compagnie Lebon prend toutes les mesures et dispositions pour assurer la pérennité et la continuité des opérations : les équipes sont mobilisées pour anticiper la reprise post Covid espérée au second semestre. Les aides du plan de relance en cours ont été sollicitées.

La diversité des activités, l’engagement total des équipes et le soutien des actionnaires, sont autant d’atouts pour permettre à la Compagnie Lebon de surmonter le plus rapidement possible cette crise sans précédent.

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Paluel-Marmont Capital et l’Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur d’exploitation comprend quant à lui l’hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes, Spa et hôtels Sources d’Equilibre, ainsi qu’une activité patrimoniale.

ANR au 31/12/2019 : 241,5 M€ - RNPG 2019 : 8 M€ - Effectifs : 630 personnes

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

Contact investisseurs et analystes : Anne-Sophie CAUX – Compagnie Lebon – Tél : 01 44 29 98 00 – as.caux@compagnielebon.fr

