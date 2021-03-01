預定於今天上午 8 時 （美國東部時間）召開電話會議及網絡直播



紐約州水牛城, March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 作為一家全球生物製藥公司，致力發現、開發和將用於治療癌症和相關病症的新型療法商業化，今天宣佈美國食品和藥物管理局 (FDA) 已為將口服紫杉醇和 encequidar 用於轉移性乳癌治療的公司新藥申請 (NDA) 發出完整回覆函 (CRL)。FDA 發出完整回覆函，表明申請的審核週期已完成，並且該申請現時未具備獲批的條件。

在完整回覆函中，對於口服紫杉醇組與靜脈注射紫杉醇組相比，所顯示出的中性粒細胞減少症相關後遺症增加，對患者構成安全風險，FDA 表示擔憂。

FDA 還對第 19 週由盲性獨立中央審查委員會 (BICR) 進行的客觀緩解率 (ORR) 主要終點結果的不確定性表示擔憂。FDA 表示，BICR 的協調和重讀流程可能對 BICR 造成無法衡量的偏見和影響。

FDA 建議 Athenex 在以美國人口為代表的轉移性乳癌患者群體進行一項充分及組織妥善的新臨床試驗，並且認為需要採取額外的緩解風險策略來減少毒性，這可能需要優化劑量和／或排除被認為具有較高中毒風險的患者，以支持 NDA 可能獲得的批准。

Athenex 計劃要求與 FDA 舉行會議，以討論 FDA 的回覆，就臨床試驗的設計和範圍進行對話，以符合 FDA 的要求，並就獲得批准所需的後續步驟進行調整。

Athenex 醫學總監 Rudolf Kwan 醫生說：「我們的臨床和監管團隊對完整回覆函感到失望。我們計劃與 FDA 合作解決 CRL 中提出的問題，並獲得批准將口服紫杉醇和 encequidar 用於治療轉移性乳癌。」

Athenex 行政總裁 Johnson Lau 醫生補充說：「我們將繼續致力為乳癌患者開發產品，並將探索獲得監管批准的最佳途徑。在此期間，我們將確定並相應進行內部組織調整。」

網絡直播及電話會議資訊

Athenex 將於 2021 年 3 月 1 日（星期一）上午 8 時 （美國東部時間）召開網絡直播及電話會議，以討論口服紫杉醇的監管更新，以及公司第四季度和 2020 年全年財務業績。若要參與本次會議，請在電話會議開始前十五分鐘致電 (877) 407 – 0784（本地）或 (201) 689-8560（國際），並提供會議驗証碼 13715950。現場電話會議和聲音網絡重播都可以在公司網站的投資者關係頁面上取得，網址為： http://ir.athenex.com/ 。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創立於 2003 年，是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 設有三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療以改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城和克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德州侯斯頓、伊利諾州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶多個地方、英國曼徹斯特、危地馬拉的危地馬拉城，以及阿根廷布宜諾斯艾利斯均設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「應會」、「計劃」、「潛在」、「預計」、「初步」、「或許」、「策劃」、「承諾」、「尋求」、「應該」、「將願」、「將會」和類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的開發階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、製造和商業化中涉及的相關風險；與交易對手表現相關的風險，包括我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們經營虧損及需要籌集額外資金的歷史；我們滿足融資協議下融資條件的能力以及根據此協議獲得資金的能力存在不確定性；與 2019 冠狀病毒病疫情相關的風險和不確定性，及其對公司業務、現金流和財務狀況的潛在影響；競爭；知識產權風險；以及在國際和中國開展業務有關的風險；重慶工廠生產放緩、停產或其他中斷的風險；以及我們在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或向我們的投資者關係部門要求提供。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

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投資者

Steve Rubis

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Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc. |

電郵： danlang@athenex.com