波士顿, March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的创新与知识产权管理解决方案供应商 Anaqua 今日宣布，公司已收购全球知识产权成本估算软件供应商 Quantify IP。此项交易增强了 Anaqua 知识产权管理解决方案这个战略部门的实力，更能为律师事务所和企业提供先进的投资组合成本预算及预测工具，从而加强他们的知识产权管理策略。



Anaqua 将斥资打造 Quantify IP 的旗舰产品——Global IP Estimator ®和 Portfolio Estimator，并为客户提供此类解决方案。这些产品既可独立提供，亦可集成到 Anaqua 的知识产权管理软件平台。Global IP Estimator 帮助知识产权从业人员估算商标、专利、外观设计和实用新型申请的全球未来成本。Portfolio Estimator 帮助知识产权从业人员计算整个专利组合或商标组合的全球成本。

“我们的目标是持续提供最全面的知识产权管理解决方案，以满足知识产权从业者当前与未来的不同需求，”Anaqua 首席执行官 Bob Romeo 表示：“我们要确保客户因应自身的情况、实践、公司和策略，掌握适当的工具，为自己的工作流程和投资组合创造最大价值。凭借在知识产权成本估算软件方面的深厚功底，Quantify IP 完善了 Anaqua 优异的知识产权管理解决方案组合，让知识产权从业者得以深入了解他们的知识产权开支。”

收购完成后，Anthony de Andrade 将卸任 Quantify IP 总裁兼首席执行官的职务，由 Romeo 带领团队继续前进。

“Anaqua 了解我们的悠久历史和底蕴，激赏 Quantify IP 为市场提供领先的成本估算解决方案的能力，”Andrade 表示：“有了我们的软件产品，Anaqua 如虎添翼，将以创新的方法提供完全端到端的知识产权管理解决方案，为知识产权战略提供信息，促进知识产权决策，并简化整个运作。”

本次交易中，Marks Baughan Securities LLC 担任 Quantify IP 的独家财务顾问，而 Latham & Watkins LLP 担任 Anaqua 的法律顾问。

关于 Anaqua

Anaqua, Inc. 是集成端到端创新和知识产权 (IP) 管理解决方案的优质供应商，美国排名前 20 的专利申请公司以及全球排名前 20 位品牌中均有 50% 以上是我们的客户，此外，越来越多有远见的知名律师事务所也开始与我们合作。公司全球业务总部设在波士顿，办事处遍布美国、欧洲和亚洲。全球有超过 100 万的 IP 执行人员、律师、律师助理、管理人员和创新者使用 Anaqua 的 IP 平台。公司解决方案集最佳实践工作流与大数据分析和技术支持服务于一体，构建了旨在为 IP 战略提供信息、支持 IP 决策并简化 IP 操作的智能化环境。如需了解更多信息，请访问： anaqua.com 。

关于 Quantify IP

Quantify IP 成立于 1984 年，是著名的创新软件 Global IP Estimator 的缔造者。继 Global IP Estimator 之后，该公司的产品组合中又陆续增加了 Portfolio Estimator、Strategy Planner、Company Portfolios Revealed 等产品。Quantify IP 的研发人员遍布全球，拥有一支卓越的客户服务团队，以及忠诚的市场推广和销售团队，他们凭借深厚的知识和不懈创新的精神，致力于帮助客户迈向成功。