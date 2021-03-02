波士頓, March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 創新和智慧財產管理解決方案領導品牌 Anaqua今天宣布收購全球IP成本估算軟體提供商Quantify IP。該交易進一步加強Anaqua的智慧財產管理解決方案策略產線，並為律師事務所和公司提供先進的投資組合成本預算和預測工具，以增強其智慧財產管理策略。



Anaqua將投資Quantify IP的旗艦產品、Global IP Estimator®和Portfolio Estimator，並提供包括獨立解決方案以及與Anaqua的智慧財產管理軟體平台整合的解決方案。Global IP Estimator協助智慧財產執業者產生商標、專利、設計和實用新型應用程式的全球未來成本估算。投資組合估算員 (Portfolio Estimator) 可協助智慧財產執業者計算整個專利組合或商標組合的全球成本。

Anaqua執行長Bob Romeo表示：「我們的目標是繼續提供最全面的智慧財產管理解決方案，以滿足當今和未來智慧財產執業者的多樣化需求。」「我們希望確保客戶擁有適合其情況、實踐、公司和策略的正確工具，從而為其工作流程和投資組合帶來最大價值。憑藉深厚的智慧財產成本估算軟體，Quantify IP透過為智慧財產執業者提供對其智慧財產成本的更多瞭解，補充Anaqua強大的智慧財產管理解決方案。」

收購完成後，Anthony de Andrade將辭去目前擔任的Quantify IP總裁兼執行長的職務，Romeo則將帶領團隊進一步改進產品。

Andrade 說道：「Anaqua了解我們歷史的廣度和深度，並認可Quantify IP向市場提供領先的成本估算解決方案的能力。」「我們的軟體產品補充了Anaqua提供完全端到端智慧財產管理解決方案的創新方法，旨在為智慧財產策略提供資訊、啟用智慧財產決策和簡化營運方式。」

Marks Baughan Securities LLC是Quantify IP在此次交易中的專屬財務顧問；Latham & Watkins LLP是Anaqua的法律顧問。

關於Anaqua

Anaqua, Inc. 是端對端整合性創新技術和智慧財產管理解決方案的傑出供應商，在美國前 20 大的專利申請人中，有超過半數都是由這家公司提供服務，還有全球 20 大品牌，以及眾多相當有前景且備受讚譽的律師事務所也不斷成為這家公司的新客戶。負責全球營運的公司總部位於波士頓，在美國、歐洲和亞洲各地設有辦事處。全球總數有超過百萬的智慧財產專業經理人、律師、法律助理、行政管理人員和創新者都在使用 Anaqua 的智慧財產平台。其解決方案套裝將大數據分析及科技型服務結合在最佳實務工作流程內，創造一個專為發展智慧財產策略、進行智慧財產決策和簡化智慧財產運作的智慧型環境。如需更多資訊，請造訪www.anaqua.com。

關於Quantify IP

Quantify IP成立於1984年，是成熟創新的Global IP Estimator的創造者。該公司的產品組合後來擴大到包括投資組合估計員、策略規劃員和公司投資組合披露。由於研究人員和開發人員在世界各地內工作，該公司擁有出色的客戶服務團隊以及忠實的銷售和行銷同事，他們的知識深度以及對創新的奉獻精神僅次於他們對客戶成功的承諾。