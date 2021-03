PERSBERICHT



2 maart 2021, 7u00 Antwerpen (Berchem), België: VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, wil de komende jaren in het kader van haar duurzaamheidsstrategie uitgebreide en duurzame maatregelen verder doorvoeren om tegen 2025 koolstofneutraliteit te bereiken. Daartoe heeft de onderneming zich nu nieuwe en ambitieuze doelen gesteld.

VGP heeft een uitgebreide CO2-voetafdrukanalyse uitgevoerd om de invloed van haar activiteiten op het klimaat beter in kaart te brengen. Op basis van deze analyse heeft VGP een aantal doelstellingen geformuleerd die het bedrijf in staat zullen stellen om in 2025 koolstofneutraliteit te bereiken. Bovendien verbindt VGP zich ertoe om de broeikasgasemissies van Scope 1 en 2 tegen 2030 met 50 procent te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2018. Meer details over VGP's aanpak van Scope 1-3 emissies en doelstellingen zijn te vinden in het Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat vandaag is gepubliceerd.

VGP, opgericht als familiebedrijf en op het raakvlak van bouw, logistiek, industrie en transport, wil een impactvolle bijdrage leveren aan een duurzamere economie en een bewuster gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De publicatie van haar tweede rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen laat uitgebreid zien hoe de duurzaamheidsstrategie van VGP zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en wat haar toekomstige focus zal zijn om het doel van CO2-neutraliteit te bereiken.

Jan Van Geet, CEO van VGP, verklaarde: “Ons engagement om tegen 2025 koolstofneutraal te worden is voor mij een zeer persoonlijke zorg. Ik wil de noodzakelijke veranderingen realiseren die nu in onze handen liggen om de bestaande hulpbronnen zo goed mogelijk te bewaren voor toekomstige generaties. Ik ben er ook van overtuigd dat al onze acties naar een duurzamere toekomst een positieve impact zullen hebben en onze banden met al onze stakeholders zoals huurders, gemeenten, investeerders, zakenpartners en werknemers zullen versterken.”

VGP’s Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2020 onderstreept de vooruitgang en het engagement van het bedrijf om de duurzaamheidsinspanningen in haar dagelijkse activiteiten te versterken temidden van de COVID-19 pandemie. De bescherming van de gezondheid en het welzijn van VGP's werknemers was een topprioriteit in 2020, terwijl tegelijkertijd een minimale impact op de bouwvoortgang van de VGP-parken werd verzekerd.

Een andere belangrijke stap op weg naar koolstofneutraliteit waren de versnelde BREEAM-certificeringsinspanningen (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) met 35% van de portefeuille nu gecertificeerd, evenals de aanzienlijke uitbreiding van de groene stroomopwekkingscapaciteit van de activiteiten van VGP Renewable Energy tot 42,5 MWp, met nog eens 53,3 MWp in de pijplijn. De in 2019 opgerichte VGP Foundation heeft in 2020 een bijdrage van € 3 miljoen van VGP ontvangen en 16 initiële projecten geïdentificeerd waarvoor inmiddels ruim € 1 miljoen is uitgegeven. Bovendien heeft VGP toegezegd voor 2021 een extra bijdrage van € 4 miljoen ter beschikking te stellen.

Meer details over VGP's duurzaamheidsmaatregelen en -initiatieven en haar algemene strategie zijn te vinden in het gedetailleerde verslag over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Martijn Vlutters

Tel: +32 (0)3 289 1433 Karen Huybrechts

Tel: +32 (03) 289 1432 Petra Vanclova

Tel: +42 0 602 262 107 Anette Nachbar

Tel: +49 152 288 10363

OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 7,65 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 260 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 3,84 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1,35 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/

