AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti on otsustanud käivitada Tallinnas Nõmme linnaosas Metsatuka arendusprojekti, mille raames valmib 2023. aasta alguses kaks kortermaja aadressil Teelise 6 ja Teelise 8/10 kokku 130 korteriga.

Metsatuka ( merko.ee/metsatuka ) B-energiaklassiga hoonetes asuvate korterite suurused jäävad vahemikku 40–124 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad algavad 2260 eurost. Hoonete ümber rajab Merko haljastatud sisehoovi puhke- ja mängualadega. Parkimiskohad asuvad maa-alusel parkimiskorrusel ja maapealses parklas.



Nõmmel Pääsküla raba ja metsade kõrval paiknevate neljakorruseliste hoonete lõunapoolsed osad on kolmekorruselised. Enamikul korteritel on klaaspiiretega rõdud, osa neljatoalisi kortereid ulatub läbi hoone. Arenduse kõige luksuslikumates korterites on saun ja katuseterrass ning tänu kolmele välisseinale avarad vaated ümbruskonnale.



AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe, tel +372 680 5105.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

priit.roosimagi@merko.ee



AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.

