Global Bioenergies investit de nouveaux locaux sur Paris en préparation du lancement de sa propre gamme de produits cosmétiques

Evry, le 02 mars 2021 - Global Bioenergies (ALGBE) annonce avoir déménagé une partie de ses fonctions support dans des locaux situés dans le quartier du Châtelet à Paris. Ces bureaux sont également destinés à accueillir les nouvelles équipes commerciales, marketing, et communication du groupe, en préparation du lancement de la gamme de produits cosmétiques prévue cette année.

Pour Samuel Dubruque, directeur administratif et financier de Global Bioenergies « nous sommes résolument engagés depuis quelques mois dans une démarche d’accès au marché, convaincus de la valeur que nous avons à apporter à court terme au domaine de la cosmétique. Disposer de locaux situés au cœur de Paris facilite le recrutement des talents qui vont nous accompagner dans notre essor industriel et commercial. »

Marc Delcourt, directeur général de Global Bioenergies, précise : « Nous confirmons notre plan de produire et commercialiser en propre une large gamme de produits de maquillage innovants, - combinant pour la première fois longue tenue et origine naturelle -, dont la formule est basée sur l’isododécane bio-sourcé développé par la Société. La plupart des prototypes sont maintenant finalisés ; nous débutons la production d’environ 300 000 unités au total, et visons un lancement commercial dans moins de 6 mois. Cette démarche radicale de descente dans la chaîne jusqu’au consommateur final, de façon à en conserver l’essentiel de la valeur, est un pari audacieux porté par une équipe projet chevronnée réunissant les différents métiers de la cosmétique. »

Au-delà du lancement de cette gamme de produits en propre, la Société travaille à la mise à l’échelle de son procédé, avec l’objectif à terme de fournir cet ingrédient clé à l’ensemble du domaine. La nouvelle trajectoire industrielle, qui pourrait s’appuyer sur l’utilisation de capacités fermentaires existantes de façon à minimiser les coûts de construction, sera précisée prochainement.

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une capacité suffisante pour permettre à la Société d’accéder au marché en créant, dans un premier temps, une marque de produits cosmétiques en propre. La Société travaille à l’augmentation progressive de ses capacités de production, et porte l’ambition d’améliorer l’empreinte environnementale non seulement du domaine de la cosmétique, mais aussi d’autres domaines tels que les transports ou les matériaux. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

