Selskabsmeddelelse nr. 02/2021

2. marts 2021

Sydbanks årsrapport 2020

Sydbank kommer ud af 2020 med et tilfredsstillende resultat. I 2021 forventes resultatet at blive højere end i 2020

Sydbanks regnskab for 2020 viser et resultat før skat på 1.021 mio. kr. mod 1.081 mio. kr. i 2019. Faldet på 60 mio. kr. kan primært henføres til nedskrivninger på udlån, der udgør en udgift på 47 mio. kr. mod en indtægt på 97 mio. kr. i 2019. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 8,6 pct. p.a.

Årets resultat efter skat udgør 799 mio. kr. mod 853 mio. kr. i 2019 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 6,6 pct. Ved indgangen til 2020 forventedes et resultat efter skat i intervallet 700-1.000 mio. kr.

Administrerende direktør Karen Frøsig siger om årets resultat:

- Det er glædeligt, at vi efter et specielt år, præget af corona, kan levere et resultat helt oppe i den øvre ende af det senest udmeldte interval på 700-800 mio. kr. og samtidig leve op til målsætningen om at levere en egenkapitalforrentning i top 3 blandt de største banker.

- Købet af Alm. Brand Bank medfører en markant stigning på mere end 20 mia. kr. i den samlede kreditformidling. Købet viser, at Sydbank ønsker at indgå i bankkonsolideringer mellem venligt­sindede parter med Sydbank som den fortsættende bank. Samtidig viser det også, at vi er interesserede i at indgå i visionære partnerskaber, der skaber værdi for kunderne og partnerne.

Karen Frøsig udtaler herudover om bankdrift i en coronatid:

- Coronasituationen har betydet en omvæltning for alle. Medarbejderne har i den forbindelse udvist stor fleksibilitet og evnet at rådgive kunderne i en vanskelig tid. Det er specielt glædeligt at kunne konstatere, at kunderne anerkender Sydbank for at være i top, når det gælder afholdelse af onlinemøder og kvaliteten heri.

- Det er glædeligt at se, at Sydbanks kunder indtil videre er kommet godt igennem COVID-19-­krisen. Af forsigtighedsmæssige årsager er det ledelsesmæssige skøn relateret til COVID-19 forøget med 100 mio. kr. i 4. kvartal 2020, så den samlede reservation nu udgør 325 mio. kr. På trods af forøgelsen udgør nedskrivningerne kun en udgift på 1 mio. kr. i 4. kvartal 2020.

Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen siger:

- Det er positivt, at vi efter et år, hvor udbytte blev annulleret og aktietilbagekøbs­programmet blev stoppet før tid, atter kan udlodde til aktionærerne i form af udbytte, der udgør 30 pct. af årets resultat. Samtidig tilføres aktionærerne langsigtet værdi som følge af erhvervelsen af Alm. Brand Bank, hvorved resultatet før skat i 2022 forventes forbedret i niveauet 200 mio. kr. Efter erhvervelsen af Alm. Brand Bank og efter udlodningen på 238 mio. kr. er banken fortsat velkapitaliseret.

Hovedpunkter for 2020

Stigning i indtægter i alt på 2 pct.

Fald i basisomkostninger på 9 mio. kr.

Nedskrivninger på 47 mio. kr.

Reservation til potentielle COVID-19-tab på 325 mio. kr., heraf 100 mio. kr. i 4. kvartal 2020



Negativt beholdningsresultat på 31 mio. kr.

Fald i årets resultat på 54 mio. kr. til 799 mio. kr.

Bankudlån på 60,2 mia. kr.

Indlån på 95,9 mia. kr.

Kapitalprocent på 24,0, heraf egentlig kernekapitalprocent på 18,8

Foreslået udbytte på 4,00 kr. pr. aktie.

Forventninger til 2021

Der forventes en vækst i dansk økonomi i helåret 2021 til trods for forventningen om et 1. halvår med negativ vækst præget af COVID-19.

Indtjeningen i alt forventes at stige markant som følge af overtagelsen af Alm. Brand Bank og gennemførte tiltag på indlån og gebyrer.

Basisomkostningerne forventes at stige som følge af overtagelsen af Alm. Brand Bank.

Nedskrivningerne i 2021 forventes at være på et lavt niveau. Herudover forventes koncernens tilgodehavender hos minkerhvervet stort set indfriet i deres helhed, hvilket potentielt kan medføre tilbageførsel af nedskrivninger optil 150 mio. kr.

Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i intervallet 150-175 mio. kr. Posten sammensætter sig af omkostninger i relation til ”En stærkere bank”, omkostninger til etableringen af et bank/forsikringspartnerskab samt omkostninger relateret til integrationen af Alm. Brand Bank.

Resultat efter skat forventes at være i intervallet 850-1.150 mio. kr.

Forventningen til 2021 er som følge af COVID-19-krisen i højere grad end normalt behæftet med usikkerhed.

