Efter seks år som formand for PARKEN Sport & Entertainment A/S har Bo Rygaard meddelt, at han ikke genopstiller på selskabets ordinære generalforsamling den 19. april 2021. Bo Rygaard har takket ja til flere nye opgaver og bestyrelsesposter, som han vil tiltræde i den kommende tid, som en del af hans øvrige bestyrelseskarriere. Bo Rygaard vil efter sin fratræden som formand fortsat være tilknyttet PARKEN Sport & Entertainment A/S som rådgiver.

PARKEN Sport & Entertainment vil senere oplyse, hvem der indstilles som ny formand.

