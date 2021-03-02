法国格勒诺布尔, March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v，Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下的全球成像解决方案创新公司宣布与一家为各类工业应用提供服务的领先 AI 视觉解决方案提供商 Yumain （法国第戎）达成一项新型技术与产业合作。双方强强联合后，将制定出能支持工业应用创新的先进仿生视觉解决方案。



最近出现的工业 AI 迅速证实了其相对于基于传统规则方式所具备的诸多优势。实践证明，传统方式不适用于可变性较高的应用，例如复杂的不规则表面（拉丝铝材、木材等）的检测。尽管仍需充分利用其潜能并使 AI 广泛应用于全球，但用户在设置、培训和优化 AI 时必须能满足在几分钟内轻松完成（无需任何 AI 专业技术），提供可靠结果，并能在应用中保持灵活性、安全性及低功耗。通过联手，Teledyne e2v 与 Yumain 计划开拓重大突破性创新以应对上述挑战，使 AI 技术更易获取，并使其上升至下一级别水平。

Teledyne e2v 市场开发部门副总裁 Vincent Hector 表示，“我们非常期待就此创新项目与 Yumain 达成合作。我们的图像传感器功能及其定制的 AI 专业技术能使我们制定出基于 AI 的视觉解决方案，该解决方案可使工业用户轻松获取并为其应用带来真正的实惠。”

Yumain 常务董事 Marc Benoit 评论道，“正如我们目前所知，Edge AI 包括机器学习模型的优化和自云端继承的计算。我们在此领域已拥有 10 年经验，这表明 AI 的替代性实现方案可能对工厂和生产线更适用并更方便扩展。Teledyne e2v 的图像传感器设计和生产专业技术是将这些新颖想法转变为现实的关键。此方案对我们而言是一项重大的里程碑，也强调了我们对于投资者的潜力。”

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Teledyne e2v 隶属 Teledyne Imaging 集团。其创新引领了医疗保健、生命科学、太空、运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v 的优势包括关注客户面临的市场和应用挑战，并与客户合作，提供创新的标准、半定制或全定制成像解决方案，为他们的系统带来更高的价值。详情请浏览 imaging.teledyne-e2v.com

Yumain 是一家位于法国第戎的私营企业。由一支经验丰富的管理和学术团队于 2011 年创立，他们针对 Industry 4.0 设计并生产了智能视觉系统和相机。借助人工智能背景和软件及硬件设计，他们通过专注于预测维护、质量控制、工业机器人及风险防范来为国际客户提供服务。其方法基于独特分析及直接从图像中获得的实时决策流程。其客户已将它视为一项重大成就，同时还获得其同行的多次嘉奖。详情请浏览 www.yumain.fr/en/home