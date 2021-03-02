法國格勒諾布爾, March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司暨全球影像處理解決方案創新者 Teledyne e2v，宣布一項新技術以及與 Yumain (法國第戎) 進行產業合作，該公司為頂尖 AI 視覺解決方案提供者，為各種產業應用提供服務。兩間公司將共同開發尖端的生物啟發式視覺解決方案，這可讓產業應用有所創新。



傳統規則式方法已被證明不適合變異性高的應用，例如檢查不規則的複雜表面 (拉絲鋁、木材等)，相較於此，近來新興的產業用 AI 迅速展現了優勢。不過，若要發揮其完整潛力並讓全球採用 AI，這必須能輕鬆設定並訓練、由使用者在幾分鐘內最佳化 (沒有任何 AI 專業知識)、提供可靠結果、在應用中有彈性、安全並且低功率。Teledyne e2v 和 Yumain 共同投入心力，計畫開發重大突破性創新，以解決這些挑戰，讓 AI 技術更容易取用，而且更上一層樓。

Teledyne e2v 市場開發副總 Vincent Hector 表示：「我們非常興奮能與 Yumain 合作這項創新的專案。我們的影像感測器功能結合他們量身打造的 AI 專業知識，將可讓我們開發 AI 式視覺解決方案，產業客戶將能輕鬆取用，為他們的應用帶來實際的優勢。」

Yumain 常務董事 Marc Benoit 表示：「我們今日所知的 Edge AI (邊緣人工智慧) 包含最佳化機器學習模型和承自雲端的運算。我們在這個領域擁有 10 年經驗，這告訴我們，對於工廠和生產線的局限而言，其他 AI 實施方法可能更適合且更容易調整規模。Teledyne e2v 的影像感測器設計和生產專業知識是實現這些創新想法的首要事項。對我們而言，此方案是關鍵的里程碑，也能向投資者強調我們的潛力。

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Teledyne e2v 屬於 Teledyne Imaging 集團。其創新領導著健康照護、生命科學、太空、運輸、國防和安全性與工業市場的開發。Teledyne e2v 的獨特方式包括傾聽市場和客戶的應用困難，並與之合作，提供創新標準、半客製化或全客製化的影像處理解決方案，提升其系統價值。如需更多資訊，請至 imaging.teledyne-e2v.com

Yumain 是位於法國第戎的私人公司。公司由經驗豐富的管理和學術團隊創立於 2011 年，設計並製造了智慧型視覺系統和適用於工業 4.0 的相機。該公司發揮人工智慧以及軟體和硬體設計的背景，著重於預測性維護、品質控管、工業機器人和風險預防，為國際客戶提供服務。他們的方法根據直接來自影像的獨特分析和即時決策過程。這被他們的客戶認可為關鍵成就，也獲得來自同儕的多個獎項。如需更多資訊，請至 www.yumain.fr/en/home

Teledyne Imaging 是同屬 Teledyne 旗下的尖端公司集團。 Teledyne Imaging 集合了各領域中無可匹敵且具有數十年經驗的專業知識。每間公司各自提供最佳的解決方案。同時，這些公司結合並發揮彼此的優勢，提供最深、最廣的影像以及全球的相關技術組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療、地理空間調查以及進階 MEMS 和半導體解決方案，Teledyne Imaging 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識，以處理最艱難的任務。其工具、技術和視覺解決方案的建立，是為了向客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。如需更多資訊，請至 www.teledyneimaging.com



