La conférence sur les résultats annuels 2020 aura lieu le jeudi 25 mars 2021

à 15h00, heure de Bruxelles

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 2 mars 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce qu’elle publiera ses résultats financiers consolidés de l’année 2020 le jeudi 25 mars 2021 à 7h00, heure de Bruxelles.

Informations relatives à la conférence

En plus du communiqué de presse, Olivier Legrain, Chief Executive Officer, et Soumya Chandramouli, Chief Financial Officer, présideront une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera le jeudi 25 mars 2021 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 10h00, heure de New York / 7h00, heure de San Francisco, en langue anglaise. La conférence web sera accessible via le lien :

http://arkadinemea-events.adobeconnect.com/iba250321/event/registration.html

Si vous désirez participer à la session de questions réponses, veuillez composer le numéro ci-dessous suivi du Code PIN 24698548# :

Belgique : +32 2 403 58 16

Grande Bretagne : +44 20 71 94 37 59

Pays-Bas : +31 207 09 51 19

Luxembourg : +352 2 730 01 63

Etats-Unis : +1 64 67 22 49 16

France : +33 1 72 72 74 03

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://iba-worldwide.com/content/iba-full-year-2020-results-web-conference peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au minimum 10 minutes avant le début officiel de la conférence.





À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer.

IBA est le leader mondial en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1400 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Corporate Communication

+32 10 47 58 90

communication@iba-group.com

Pièce jointe