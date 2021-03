Finanstilsynet

2. marts 2021





Vestjysk Bank A/S undersøger muligheden for at udstede Senior Non-Preferred.

Som del af den løbende proces med at optimere bankens kapitalstruktur, har Vestjysk Bank A/S besluttet at undersøge muligheden for udstedelse af ikke-foranstillet seniorgæld (Senior Non-Preferred).



I tilfælde af en tilfredsstillende interesse i markedet forventes udstedelsen at finde sted inden udgangen af første kvartal 2021.



Nykredit Bank A/S er udpeget som arrangør af udstedelsen.



Eventuelle henvendelser bedes rettet til Jan Ulsø Madsen, Ordførende bankdirektør, på +45 96632104.







Vestjysk Bank A/S

Jan Ulsø Madsen

Ordførende bankdirektør

Vestjysk Bank A/S

Torvet 4-5 7620 Lemvig

Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk