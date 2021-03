cBrain A/S

cBrain har indgået aftale med det nye Indenrigs- og Boligministerium





København, 2. marts 2021





cBrain glæder sig over at kunne annoncere, at det nye Indenrigs- og Boligministerium har indgået aftale med cBrain om leverance af F2 til ministeriets departement, herunder digital ministerbetjening. F2 leveres som en cloud service (Software-as-a-Service).

Aftalen med Indenrigs- og Boligministeriet underbygger cBrains referenceposition som leverandør til de danske departementer, hvor 16 af de 20 ministerier hermed har valgt F2 som deres digitale platform.

Aftalen er særlig vigtig for cBrain i relation til eksport. United Nations har siden 2018 kåret Danmark som verdens førende nation inden for E-government, og når 16 ud af 20 af de danske ministerier har valgt F2, står cBrain derfor med en unik referenceposition i international sammenhæng.





