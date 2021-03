Dovre on allekirjoittanut puitesopimuksen Norjan valtion rakennusyhtiön (Statsbygg) kanssa

March 02, 2021 06:00 ET

March 02, 2021 06:00 ET

Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 2.3.2021 13.00

Dovre allekirjoitti puitesopimuksen Norjan valtion rakennusyhtiön kanssa





Dovre Groupin konsultointiyksikkö on allekirjoittanut puitesopimuksen Norjan valtion rakennusyhtiön kanssa valtion rakennusprojektien hinta-hyöty analyysien tekemisestä. Sopimus sisältää rakennusten rakentamisen ja ylläpidon ympäristövaikutuslaskelmat. Työ tehdään yhdessä norjalaisen Institute of Transport Economicsin kanssa, joka toimii Dovren alihankkijana. Sopimus alkoi tammikuussa 2021 ja jatkuu kaksi vuotta sisältäen option kahdesta lisävuodesta.

«Puitesopimus Statsbyggin kanssa vahvistaa asemaamme merkittävänä taloudellisten analyysien toimittajana koskien joitakin Norjan isoimpia ja monimutkaisimpia rakennusprojekteja", sanoo Stein Berntsen, Dovren konsultointiyksikön johtaja.

Lisätietoja:



DOVRE GROUP OYJ

Arve Jensen

Toimitusjohtaja

Puh. +47 90 60 78 11

Arve.jensen@dovregroup.com

www.dovregroup.com



Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com .