02. märtsil 2021 sõlmiti ASi Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Infra ja Elering ASi vahel ehitusleping Järvakandi 110 kV alajaama renoveerimiseks.

Lepingu raames ehitatakse Järvakandi alajaama uus 110 kV välisjaotla koos juhtimis-, abi- ja kontrollsüsteemiga. Alajaama ehitatakse uus juhtimishoone ja rajatakse alajaama juurdepääsuteed. Uude jaotlasse ühendatakse kaks olemasolevat õhuliini ja kaks jõutrafot.

Lepingu maksumus on ligikaudu 1,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd valmivad 2022. aasta juunis

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid. AS Merko Infra põhivaldkonnaks on kesk- ja kõrgepinge alajaamade ja liinide projekteerimine, ehitamine ja seadistamine.

Lisainfo: AS Merko Infra juhatuse liige Sander Astor, tel +372 680 5105.

