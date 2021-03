Talenom Oyj, Lehdistötiedote 2.3.2021 kello 14.00

Talenomille uusi toimipiste Ivaloon

Talenom Oyj on 1.3.2021 ostanut Tilipalvelu Pirkko Kemppainen Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan Ivalossa. Tilipalvelu Pirkko Kemppainen Oy on Ivalossa vuodesta 1987 lähtien toiminut täyden palvelun tilitoimisto, jolla on sivutoimisto myös Rovaniemellä. Yhtiö on Suomen pohjoisin auktorisoitu tilitoimisto. Liiketoimintakaupassa Talenomille siirtyvä liikevaihto on noin 0,4 miljoonaa euroa. Yrittäjäperheen lisäksi yhtiöllä on kaksi työntekijää, ja yrityskaupan myötä yhtiön koko henkilöstö siirtyy Talenomin palvelukseen.

”Tilipalvelu Pirkko Kemppainen Oy:llä on vahva paikallistuntemus yrityksistä Pohjois-Lapin alueella sekä erityisosaamista matkailun ja rakentamisen toimialoilta. Yhdistämällä nämä vahvuudet ja Talenomin ohjelmisto- ja palvelukehityksen voimme olla paikallisille yrittäjille helppo, luotettava ja pitkäaikainen tilitoimistokumppani”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Perheyrityksenä olemme etsineet parasta vaihtoehtoa yritystoimintamme jatkamiseksi, kun meille tulee aika siirtyä sivuun toiminnasta. Yrityskaupan myötä voimme toteuttaa sukupolvenvaihdoksen ja saada samalla käyttöömme Talenomin osaamisen ja resurssit. Talenomin omat ohjelmistot mahdollistavat sähköisten taloushallinnon palvelujen tarjoamisen kustannustehokkaasti myös pienimmille asiakkaille, mitä pidimme tärkeänä. Nykyaikaiset ratkaisut avaavat mahdollisuuksia myös raportoinnin ja neuvontapalvelujen kehittämiseen”, kertovat Tilipalvelun yrittäjät Pirkko Kemppainen, Arto Appelgren ja Otto Appelgren.

Liiketoimintakaupalla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan tai tulevaisuuden näkymiin.

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.

