伊利诺伊州维尔梅特, March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monopar Therapeutics Inc.（纳斯达克股票代码：MNPR）是一家临床阶段生物制药公司，主要从事延长癌症患者寿命或改善其生活质量专有疗法研发，今日宣布与连续医疗科技创业家Andrew Cittadine达成协议，在未来几个月中探索将MNPR-101用作膀胱癌及其他癌症治疗手术中显像剂的战略和研发选项。



Cittadine先生在医疗保健领域拥有丰富经验，多次成功创业，带领新创企业实现从概念到被成功收购，包括创立Sensant Corp.和American Biooptics，并在分别出售给西门子和奥林巴斯后退出。出售前，他任Sensant Corp.联合创始人兼营销副总裁，以及American Biooptics联合创始人兼首席执行官。Sensant是一家从事3D超声成像系统研发的肿瘤成像领域初创企业，初创公司American Biooptics则主营胃肠道癌高级肿瘤诊断测试研发。签约之前，他在Diagnostic Photonics公司担任首席执行官，该公司主营癌症手术成像系统。

Monopar首席执行官Chandler Robinson在讲到Cittadine先生的专业知识以及《欧洲癌症期刊》中发表的同行评审文章中MNPR-101膀胱癌成像最新数据时，他表示：“我们双方高度契合”。

Monopar首席科学官Andrew Mazar博士表示：“Cittadine在肿瘤诊断和外科影像领域拥有丰富经验，成就颇丰，是共同探索MNPR-101潜力的理想合作伙伴。”

“早期人类体内膀胱癌模型试验显示，基于MNPR-101的显像剂具有潜力。Andrew Cittadine（MBA）表示：”非常高兴能与Monopar团队合作探索如何进一步推动MNPR-101研发，是独立出来、外发许可、合资还是内部研发。”

关于 Monopar Therapeutics Inc.

Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，主要从事研发延长癌症患者生命或改善其生活质量的专有疗法。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及用于晚期癌症和重症新冠肺炎的后期临床前抗体MNPR-101。如需了解更多信息，请访问： www.monopartx.com 。

前瞻性声明

本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。前瞻性声明所涉及的风险和不确定因素包括但不限于：到目前为止缺乏任何关于MNPR-101的临床工作，到目前为止临床前开发活动一直专注于治疗癌症，重点并不在医疗器械上；未能独立出来、外发许可、合资或内部研发；完成采用MNPR-101的医疗器械的临床前和临床开发以及（开发成功后）商业化推广需要的额外资本；如果资金到位，无法开发MNPR-101作为治疗膀胱癌或任何其他癌症的uPAR显像剂使用；无法确保可以生产出足够数量的uPAR结合物并扩大规模以满足潜在需求；医疗器械一旦可供商业化生产时无法确定需求水平；以及关于医疗器械研究、开发、监管批准和治疗方法商业化等各种重大的综合风险和不确定性。实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar没有义务更新此类声明以反映声明作出后发生的事件或存在的情况。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar截至本文日期的观点，不应作为其后任何日期的观点依据。

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Kim R. Tsuchimoto

首席财务官

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