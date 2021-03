QUÉBEC, 02 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d’annoncer qu’une de ses lignes d’affaires de produits chimiques de spécialité, Genesys, a obtenu deux nouvelles certifications ISO, démontrant son engagement soutenu dans le respect et la promotion de la santé et la sécurité au travail.



Dans le cadre du plan stratégique 3 ans de la Société, annoncé il y a quelques mois, l’un des principaux objectifs était de créer un environnement de travail plus sécuritaire à l’aide des meilleures pratiques de santé, de sécurité et d’environnement (« SSE »). Le bien-être des employés et la protection de l’environnement sont des priorités pour H 2 O Innovation et sont essentiels à sa forte culture d’entreprise. « Certains clients industriels prestigieux imposent même aux fournisseurs d’adopter des pratiques exemplaires en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») et de SSE. En se concentrant sur l’amélioration continue de nos pratiques, cela devrait nous permettre d’élever notre profil en tant que fournisseur et de nous différencier de la compétition », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

L’équipe de Genesys, située au Royaume-Uni, a obtenu deux certifications ISO dans les dernières semaines. La première, ISO 22301, garantit que l’équipe est en mesure de fonctionner efficacement malgré les interruptions, comme celle de la COVID-19. Cette certification reflète les efforts mis en place des meilleures pratiques en matière de continuité des opérations. En raison des procédures établies, Genesys continue d’exporter ses produits chimiques de spécialité à partir de ses installations à Cheshire, au Royaume-Uni, dans plus de 75 pays à travers le monde. La deuxième certification, ISO 45001, favorise la santé physique et mentale dans le but de réduire les blessures et l’absentéisme au travail. Ce sont deux exemples concrets des initiatives déployées par la Société pour ses employés et ses clients.

H 2 O Innovation a aussi récemment mis en place le logiciel Sospes afin de faciliter le suivi et l'amélioration continue de la cote de sécurité globale de la Société, en tant qu'entreprise. L’objectif est de réduire les risques de blessures pour les employés ainsi que de responsabiliser et d'inciter les équipes à travailler de manière sécuritaire. « Nous avons une forte culture de sécurité chez H 2 O Innovation et les derniers efforts en témoignent. Ceux-ci démontrent également notre volonté à standardiser et à promouvoir des pratiques exemplaires pour toutes nos lignes d’affaires. Ces initiatives, visant à améliorer la sécurité de nos employés, contribueront à faire de nous un employeur de choix », a déclaré Gregory Madden, chef des stratégies d’affaires d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernant les opérations et les activités que H 2 O Innovation prévoit réaliser ou se concrétiser dans l'avenir sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation des termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « pourrait », « évaluer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait » ou « devoir » et d'autres expressions similaires ainsi que ceux habituellement utilisés au futur et au conditionnel. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et d'autres informations basées sur les résultats futurs prévus et l'estimation des montants qui ne peuvent pas encore être déterminés, et sont basés sur les estimations et les opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Ces énoncés prospectifs impliquent plusieurs risques et incertitudes. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s’y limiter, la capacité de la Société à conserver cette collaboration interentreprises, à augmenter ses ventes récurrentes à la suite de l’obtention de nouveaux contrats et à améliorer sa marge bénéficiaire brute. D'autres facteurs de risque sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 23 septembre 2020 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l’information présentée. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, H 2 O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport de gestion ou dans toute autre communication par suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou de tout autre changement.

À propos de Genesys

Genesys est un groupe de sociétés fermées, du Royaume-Uni, spécialisé dans la mise au point et la fabrication de produits chimiques de spécialité destinés au traitement de l’eau. Genesys met au point, fabrique et distribue des produits chimiques de spécialité pour l’osmose inverse (RO), des antitartres, des nettoyants, des floculants et des biocides et offre, au moyen d’un vaste réseau de distribution, une gamme de plus de 35 produits diversifiés de formulation unique qui sont fabriqués dans ses installations dans le Cheshire, au R.-U. Genesys offre également des services complets de laboratoire comme des tests d’eau d’alimentation et de prétraitement, des autopsies de membrane et la conception de programmes de nettoyage. Pour plus de renseignements, visitez : www.genesysro.com.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les technologies de traitement d’eau et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

