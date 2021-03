Les propriétaires de véhicules Kia ont rapporté le plus petit nombre de problèmes concernant leurs véhicules neufs après trois années de possession

Kia a grimpé de six places en se classant au premier rang parmi les marques de marché de masse





Les véhicules Sorento, Sportage et Optima se sont classés au premier rang dans leur segment respectif





Ces plus récentes distinctions augmentent la feuille de route incroyable de Kia qui occupait déjà le premier rang1 à l’Étude sur la qualité initiale 2020 de J.D. Power



TORONTO, 02 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- J.D. Power a classé Kia au premier rang parmi les marques de marché de masse à l’Étude sur la fiabilité des véhicules (ÉFV) avec 97 problèmes rapportés par 100 véhicules. Son excellent résultat est attribuable entre autres à ses trois modèles les plus populaires et meilleurs vendeurs, c’est-à-dire le Sorento, le Sportage et l’Optima qui ont tous remporté les honneurs dans leur segment respectif.

« Ce prix, qui fait suite à notre reconnaissance sur la qualité initiale par J.D. Power, témoigne de la fiabilité de nos produits et des véhicules de classe mondiale que nous offrons, a affirmé M. Elias El-Achhab, directeur de l’exploitation chez Kia Canada. « Au cours des dernières années, Kia a fait de la qualité de ses produits sa priorité absolue, démontrée aujourd’hui par nos véhicules primés. Nous sommes honorés de constater que notre engagement indéfectible à cet égard, reçoive la plus haute reconnaissance parmi les marques de marché de masse ».

L’étude mesure le nombre de problèmes par 100 véhicules (PP100) expérimentés au cours de la dernière année par les propriétaires de véhicules âgés de trois ans, ce qui signifie que cette étude concerne les véhicules d’année modèle 2018. Elle inclut 32 véhicules et 153 modèles, et couvre les symptômes de problème groupés dans huit catégories principales de véhicule (les sièges; le système de chauffage, ventilation et climatisation; les caractéristiques, commandes et affichages; l’expérience de conduite; l’intérieur; le moteur et la transmission; l’extérieur; et le système audio, communication, divertissement et navigation).

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète des véhicules primés de Kia offre une qualité de classe mondiale et assure la satisfaction de ses clients grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays.

Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés.

1 égalité avec Dodge.

