OTTAWA, 02 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) a lancé ce matin un appel de demandes de projets ayant pour but d’améliorer l’accès à l'Internet au Canada. Plus de 1 million de dollars en subventions seront remis à des groupes communautaires et des chercheurs travaillant sur des projets d’infrastructures, de cybersécurité, de littératie numérique et de leadership communautaire au pays – alors qu’on accordera la préférence aux projets qui profiteront à des étudiants, ainsi qu’aux communautés nordiques, rurales et autochtones.



Une étude marquante que l’ACEI a réalisée l’an dernier a permis de constater que les organisations qui s’efforcent d’améliorer l'Internet au Canada ont accès à un financement limité. Les subventions de l'ACEI offrent aux Canadiens une possibilité de financement unique afin qu’ils contribuent à améliorer l'Internet au sein de leur communauté. De plus, l'ACEI encourage les fournisseurs de services Internet sans but lucratif à s'inscrire auprès du Fonds universel pour la large bande du gouvernement fédéral afin de fournir un soutien supplémentaire aux projets du volet infrastructure des subventions de l'ACEI.

Subventions de l'ACEI

Les subventions de l'ACEI sont axées sur les projets liés à l'Internet au Canada et accordent un montant pouvant atteindre 100 000 $, incluant une subvention au montant de 250 000 $.

L’ACEI cherche à financer des projets dans ces quatre secteurs :

Les projets ou la recherche sur l'infrastructure pour améliorer la vitesse, la facilité d’accès et les coûts de l’Internet. Les outils, la recherche et les programmes de formation sur la littératie numérique pour développer les compétences numériques. Les projets ou la recherche sur la cybersécurité qui préconisent la sécurité des utilisateurs en ligne. Les initiatives de leadership communautaire telles que les événements et la recherche qui engagent les Canadiens dans des enjeux de politiques Internet domestiques.

Depuis 2014, l’ACEI a remis la somme de 7,95 millions de dollars en financement à 171 projets de partout au Canada. Apprenez-en davantage sur la façon de présenter une demande de subvention de l'ACEI ou de vous inscrire afin d’assister à un webinaire d'information qui se déroulera en anglais le 9 mars à 13 h HE ou en français le 10 mars à 14 h HE.

Citation d’un membre de la haute direction

« La COVID-19 nous oblige à consulter le Web plus souvent que jamais, mais trop de Canadiens ne disposent toujours pas des connexions et des compétences nécessaires afin de participer en ligne. Nous savons qu’une part importante des efforts déployés pour améliorer l'Internet au Canada se déroulent à la base, au niveau communautaire, mais notre recherche a démontré que le financement destiné à ce genre d’efforts est pratiquement inexistant. C’est la raison pour laquelle nous appuyons les projets communautaires liés à l'Internet grâce à notre initiative de subventions de l’ACEI. Si vous avez une idée quant à la façon d’améliorer l'Internet au sein de votre communauté, soumettez une demande avant l'échéance du 14 avril.

-Tanya O’Callaghan, vice-présidente de l'investissement communautaire, des politiques et de la défense des intérêts

Qui peut faire une demande?

Les organisations reconnues comme organismes de bienfaisance par l’Agence du revenu du Canada;

Les organismes à but non lucratif;

Les universitaires et chercheurs affiliés à une université ou à un collège canadien.



On encourage les candidats à soumettre leur demande avant l'échéance de 14 h HE le 14 avril.

À propos de l’ACEI et des subventions de l'ACEI

L’ACEI est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de tous les Canadiens. L’organisation offre également un registre de qualité entreprise, ainsi que des services de DNS et de cybersécurité aux organisations de partout au Canada et ailleurs sur la planète. Étant une organisation à but non lucratif formée de membres, l’ACEI s’est fixé un objectif bien plus vaste qui repose dans la promotion d’un Internet de confiance pour les Canadiens. Les subventions de l’ACEI représentent une de nos plus précieuses contributions à cet objectif et financent des projets dans les domaines de l’infrastructure et de l’accès, de la littératie numérique, de la cybersécurité et du leadership communautaire. Chaque nom de domaine .CA enregistré ou renouvelé contribue à ce programme. À ce jour, l’ACEI a soutenu 171 projets avec plus de 7,95 millions de dollars en contributions.

