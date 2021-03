project44 vereint die globale Community auf der virtuellen Konferenz für Supply-Chain-Innovatoren

Thought Leader Session mit den Treibern der Digitalisierung

Eröffnung durch project44 CEO & Gründer Jett McCandless und Bart De Muynck, VP, Research bei Gartner



CHICAGO, Ill. und Aalborg, Dänemark, March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44, die weltweit führende Advanced Visibility Platform™ für Verlader und Logistikdienstleister, hat heute Transform angekündigt, eine virtuelle Konferenz für Supply-Chain-Innovatoren, die am 9. März 2021 in Nordamerika und am 10. März 2021 in Europa stattfindet.

Mit Thought-Leadership-Sessions, Produktschulungen und Networking-Möglichkeiten bietet diese Veranstaltung eine globale Plattform für Supply-Chain-Profis aus allen Branchen, um Themen zu diskutieren, die von Transparenz bis hin zur Digitalisierung reichen.

An der Konferenz werden Experten aus der gesamten Branche teilnehmen, darunter:

Jett McCandless, CEO und Gründer von project44

Vernon O'Donnell, Chief of Product bei project44

Travis Schmidt, Leiter der NA-Transportabteilung bei Alcon Laboratories

Martynas Sarapinas, CIO bei Girteka

Bart De Muynck, VP, Forschung bei Gartner

Steffen Wagner, Global Head of Transport & Leisure bei KPMG

Giuseppe De Vincenzi, IT-Manager, Globale Transportanwendungen bei Electrolux

Marian Izquierdo, Sr. Berichterstatterin bei PepsiCo

Tejuan Manners, leitender Direktor, Data Center Group Transformation bei Lenovo

Dror Noach, VP, WW Transport Logistics bei CNH Industrial

Greg Pritchard, Leiter Globale Logistik & JAPAC Distribution bei AbbVie

"project44 ist begeistert, Transform zum ersten Mal in einem virtuellen Format durchzuführen", sagte Jett McCandless, CEO und Gründer von project44. "Nach einem Jahr, das seinesgleichen sucht, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um von denjenigen zu lernen, die die Lieferkette durch Unterbrechungen, Turbulenzen und Konflikte in einer Vielzahl von Branchen führen."

Während der Thought Leadership Track für die gesamte project44-Community offen ist und Einblicke in die Branche, Erfolgsgeschichten von Kunden und Produkt-Updates von mehreren Hauptrednern bietet, ist der Product Training Track exklusiv für project44-Kunden und lädt die Teilnehmer dazu ein, Fragen zu stellen, in Schulungen einzutauchen, die von project44-Fachleuten geleitet werden, und an interaktiven Breakout-Sessions teilzunehmen.

Bart De Muynck, VP of Research bei Gartner, ist nur einer von vielen Vortragenden auf der Transform. "Es ist eine Ehre, bei der Transform-Veranstaltung von project44 sprechen zu dürfen", sagt De Muynck. "Es ist eine herausfordernde, aber spannende Zeit, um die neuesten Trends in der Echtzeit-Transportvisibilität zu diskutieren. Ich freue mich darauf, mich mit den Kunden und der Community von project44 auszutauschen, um zu erfahren, wie Lieferketten innovativ sind."

Um sich für die Konferenz anzumelden und die vollständige Agenda und Sprecherliste einzusehen, klicken Sie hier . Um sich an der Konversation in den sozialen Medien zu beteiligen, folgen Sie @project44 auf LinkedIn oder @freightpipes auf Twitter und verwenden Sie den Hashtag #project44transform.

Über project44

project44 ist die weltweit führende Plattform für Verlader und Logistikdienstleister. project44 verbindet, automatisiert und bietet Einblicke in die wichtigsten Transportprozesse, um Erkenntnisse zu beschleunigen und die Zeit zu verkürzen, die benötigt wird, um diese Erkenntnisse in Aktionen umzusetzen. Durch den Einsatz der cloudbasierten Plattform von project44 sind Unternehmen in der Lage, die betriebliche Effizienz zu steigern, Kosten zu senken, die Versandleistung zu verbessern und ihren Kunden ein außergewöhnliches, Amazon-ähnliches Erlebnis zu bieten. project44 ist mit über 175.000 Spediteuren weltweit verbunden und verfügt über eine umfassende Abdeckung für alle auf dem Markt befindlichen ELD- und Telematik-Geräte. project44 unterstützt alle Transportarten und Versandtypen, einschließlich Paket, Final-Mile, Less-than-Truckload, Volume Less-than-Truckload, Truckload, Rail, Intermodal und Ocean. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.project44.com.

Medienkontakt

Charlie Ungashick

cungaschick@project44.com