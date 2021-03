CHICAGO, Ill. et Aalborg, Danemark, 02 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44 , le leader mondial de la visibilité avancée Platform™ pour les expéditeurs et les prestataires de services logistiques, a annoncé aujourd'hui Transform , une conférence virtuelle pour les précurseurs de la Supply Chain qui aura lieu le 9 mars 2021 en Amérique du Nord et le 10 mars 2021 en Europe.



Grace à une keynote matinale, des sessions de formation produit et d'opportunités de réseautage, cet événement fournira une plateforme mondiale aux professionnels de la Supply Chain venant de tous les secteurs pour discuter de sujets allant de solutions de visibilité à la numérisation.

La conférence réunira des leaders d'opinion de toute l'industrie, y compris :

Jett McCandless, PDG et fondateur de project44

Vernon O’Donnell, directeur produit chez project44

Travis Schmidt, responsable du transport NA chez Alcon Laboratories

Martynas Sarapinas, Directeur des systèmes d'information chez Girteka

Bart De Muynck, Vice-président de la recherche chez Gartner

Steffen Wagner, Responsable mondial du transport et des loisirs chez KPMG

Giuseppe De Vincenzi, Responsable informatique, Applications de transport mondial chez Electrolux

Marian Izquierdo, Analyste adjointe senior chez PepsiCo

Tejuan Manners, Directeur exécutif de la transformation du Data Center Group de Lenovo

Dror Noach, vice-président, logistique du transport international chez CNH Industrial

Greg Pritchard, responsable de la logistique mondiale et de la distribution JAPAC chez AbbVie

« project44 est ravie de lancer Transform au format virtuel pour la toute première fois », a déclaré Jett McCandless, PDG et fondateur de project44. « Après une année sans précédent, il n'y a pas de meilleur moment pour apprendre de ceux qui dirigent la Supply Chain, c’est-à-dire à travers les perturbations, les imprévus et les conflits bien connus dans notre industrie".

Tandis que la keynote est ouverte à l'ensemble de la communauté de project44 et met en évidence les perspectives de l'industrie, les réussites des clients et les mises à jour des produits de plusieurs intervenants clés, les sessions de formation produits sont réservées aux clients de project44 où ils pourront prendre part à des formations animées par des experts du sujet, poser des questions et assister à des sessions interactives en petit groupe.

Bart De Muynck, Vice-président de la recherche chez Gartner, est l'un des nombreux intervenants de Transform. « C'est un honneur d'être invité à prendre la parole lors de l'événement Transform de project44 », a déclaré M. De Muynck. « C'est une occasion à la fois stimulante et passionnante de discuter des dernières tendances en matière de visibilité du transport en temps réel. Je suis impatient d'interagir avec les clients et la communauté de project44 afin d'examiner les innovations au sein de la Supply Chain. »

Pour vous inscrire à la conférence et consulter l'ordre du jour complet ainsi que la liste des intervenants, cliquez ici . Pour rejoindre la conversation sur les réseaux sociaux, suivez @project44 sur LinkedIn ou @freightpipe sur Twitter, en utilisant le hashtag #project44transform.

À propos de project44

project44 est la plus vaste plateforme de visibilité avancée au monde destinée aux expéditeurs et sociétés logistiques tierces. project44 connecte, automatise et fournit de la visibilité sur les processus de transport clés pour accélérer la connaissance approfondie et raccourcir le temps nécessaire à la transformation de ces informations en actions. En tirant parti de la puissance déployée par la plateforme cloud de project44, les entreprises parviennent à augmenter leur efficacité opérationnelle, réduisent leurs coûts, améliorent leurs performances d'expédition et offrent à leurs clients une expérience exceptionnelle de type Amazon. Reliée à plus de 175 000 transporteurs dans le monde entier et dotée d'une couverture complète pour tous les appareils d'ELD et de télématique du marché, project44 prend en charge l'ensemble des modes de transport et des types d'expédition : aérien, petit colis, dernier kilomètre, charge partielle, charge partielle en volume, groupage, chargement de camion, ferroviaire, intermodal et océan. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.project44.com .