CHICAGO en AALBORG, Denemarken, March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44 , 's werelds toonaangevende Advanced Visibility Platform™ voor expediteurs en logistieke dienstverleners, kondigde vandaag Transform aan, een virtuele conferentie voor vernieuwers in de toeleveringsketen die plaatsvindt op 9 maart 2021 in Noord-Amerika en 10 maart 2021 in Europa.



Door middel van thought leadership-sessies, producttraining en netwerkmogelijkheden biedt dit evenement een wereldwijd platform voor professionals in de toeleveringsketen in verschillende sectoren om onderwerpen van zichtbaarheidsoplossingen tot digitalisering te bespreken.

Op de conferentie komen thought leaders uit de hele branche, waaronder:

Jett McCandless, CEO en oprichter van project44

Vernon O’Donnell, Chief Product Officer bij project44

Travis Schmidt, Head of NA Transportation bij Alcon Laboratories

Martynas Sarapinas, CIO bij Girteka

Bart De Muynck, VP, Research bij Gartner

Steffen Wagner, Global Head of Transport & Leisure bij KPMG

Giuseppe De Vincenzi, IT Manager, Global Transportation Applications bij Electrolux

Marian Izquierdo, Sr.Reporting Analyst bij PepsiCo

Tejuan Manners, Executive Director, Data Center Group Transformation bij Lenovo

Dror Noach, VP, WW Transport Logistics bij CNH Industrial

Greg Pritchard, Head of Global Logistics & JAPAC Distribution bij AbbVie

"project44 is erg verheugd dat Transform voor het eerst in een virtueel formaat wordt gehouden," aldus Jett McCandless, CEO en oprichter van project44."Na een ongekend jaar is er geen beter moment om te leren van degenen die de toeleveringsketen door verstoring, turbulentie en conflicten in een groot aantal bedrijfstakken heen leiden."

Hoewel het thought leadership-traject toegankelijk is voor de gehele project44-community en inzichten in de branche, succesverhalen van klanten en productupdates van verschillende belangrijke sprekers benadrukt, is het producttrainingstraject exclusief voor klanten van project44. Deelnemers worden daarbij uitgenodigd om vragen te stellen, trainingen te volgen onder leiding van subject matter experts van project44 en deel te nemen aan interactieve breakout-sessies.

Bart De Muynck, VP Research bij Gartner, is slechts een van de vele presentatoren bij Transform."Het is een eer om te worden uitgenodigd als spreker tijdens het Transform-evenement van project44", aldus De Muynck."Het is een uitdagende, maar spannende tijd om de nieuwste trends op het gebied van realtime zichtbaarheid van transport te bespreken.Ik kijk ernaar uit om contact te leggen met de klanten en community van project44 om te ontdekken hoe toeleveringsketens innoveren."

Klik hier om u aan te melden voor de conferentie en de volledige agenda en de lijst met sprekers te bekijken. Neem deel aan het gesprek op social media door @project44 op LinkedIn of @freightpipes op Twitter te volgen, met de hashtag #project44transform.

