Netherlands, March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NovaCropControl , een toonaangevend Nederlands onderzoeks- en testcentrum, heeft een onafhankelijke studie afgerond over de impact van met zuurstof nanobubbles verrijkt irrigatiewater op de groei, bestrijding van pathogenen en opname van voedingsstoffen in tomaten.



In een vergelijkende studie gaf NovaCropControl planten water met oververzadigd zuurstof middels technologie geleverd door Moleaer , de wereldwijde leider in nanobubble-technologie. Planten die water kregen met Moleaer’s nanobubbles hadden:

Efficiëntere opname van voedingsstoffen en watergebruik

Betere ontwikkeling van haarwortels

Hogere weerstand tegen hitte

Tot 80% lagere Pythium-niveaus

Het onderzoek liet ook zien dat planten die met Moleaer nanobubbles verrijkt water kregen, een 9% hoger vruchtgewicht voortbrachten zonder in te boeten op nutriëntengehalte of Brix-waarde (aantal gram sucrose).

Tomaten vormen een rijke bron van vitamine A, C, K en mineralen, waaronder ijzer en fosfor; daarmee behoren ze tot de populairste en waardevolste gewassen in de glastuinbouw.

Moleaer’s gepatenteerde nanobubble-technologie draait op meer dan 200 tuinbouwbedrijven, waarmee telers de kwaliteit van het irrigatiewater verbeteren, goede bacteriën promoten, wortelkwaliteit verbeteren, pathogenen en ziekten onderdrukken, en opname van voedingsstoffen vergroten.

Moleaer levert deze resultaten door een consistente stroom aan nanobubbles naar de plantenwortels te sturen, voor hoge zuurstofniveaus in irrigatiewater, drainwater, of Deep Water Culture (DWC) systemen. Betere zuurstoftoevoer in de wortels door nanobubbles verbetert de opname van voedingsstoffen door de plant. Het resultaat: gezondere, weerbaardere planten, hogere opbrengsten, en snellere teelten.

“We weten dat het verbeteren van waterkwaliteit door het verhogen van zuurstofniveaus belangrijk is voor plantgezondheid en weerbaarheid van het gewas. Onze proef heeft bevestigd dat Moleaer’s zuurstofrijke nanobubbles een zeer efficiënte methode zijn om dat te leveren,” zegt Koen van Kempen, consultant, onderzoekscentrum NovaCropControl.

“Nanobubbles zijn een complexe wetenschap, maar dit nieuwste onafhankelijke onderzoek laat duidelijk zien welke waarde nanobubbles hebben voor onze voedselvoorziening door waterkwaliteit te verbeteren, zonder gebruik van chemicaliën, om plantgezondheid en weerbaarheid tegen omgevingsstress te verhogen, wat uiteindelijk leidt tot hogere opbrengsten,” zegt Nicholas Dyner, CEO van Moleaer.

Zie voor meer informatie moleaer.com.

Over NovaCropControl

NovaCropControl is een onderzoeks- en testcentrum dat gespecialiseerd is in plantsapmetingen. De doelstelling van NovaCropControl is om snel, accuraat en tegen zo laag mogelijke kosten inzicht te brengen in de opname van voedingsstoffen door de plant. Om deze doelstelling te bereiken, wordt gebruik gemaakt van plantsapmetingen, eventueel in combinatie met (ISO-17025) geaccrediteerde giet-, drain- of matwater monsters. Zie voor meer informatie: www.novacropcontrol.nl/werkwijze

Over Moleaer

Moleaer TM is een Amerikaans nanobubble-technologiebedrijf met als missie de volledige potentie van nanobubbles te ontsluiten om water, voedsel en natuurlijke hulpbronnen te verbeteren en beschermen. Moleaer richtte de nanobubble-sector op in de VS door de eerste nanobubble-generator te ontwikkelen die kosteneffectief kan opereren op gemeentelijke en industriële schaal. Moleaer’s gepatenteerde nanobubble-technologie biedt het hoogste bewezen niveau van zuurstofoverbrenging in de beluchtings- en gasinfusiesector, met een efficiëntie van meer dan 85 procent per voet water ( Michael Stenstrom , UCLA, 2017). Middels samenwerkingen met universiteiten heeft Moleaer bewezen dat nanobubbles een chemicaliënvrije en kosteneffectieve oplossing zijn voor hogere duurzame voedselproductie, herstel van waterecosystemen en recycling van natuurlijke hulpbronnen. Moleaer heeft sinds 2016 wereldwijd meer dan 700 nanobubble-generatoren uitgezet. Zie voor meer informatie: www.Moleaer.com

Over nanobubbles

Nanobubbles zijn kleine luchtbelletjes, onzichtbaar voor het blote oog en 2500 keer kleiner dan een enkele korrel keukenzout. Luchtbellen van deze grootte blijven gedurende langere tijd in het water hangen, en zorgen voor uiterste efficiënte zuurstofoverbrenging en oververzadiging van opgelost gas in vloeistoffen. Nanobubbles behandelen en elimineren ook pathogenen en zorgwekkende vervuilende stoffen, en breken ook biofilmmatrices af op oppervlakten, waarmee het een krachtig, duurzaam en chemicaliënvrij desinfectiemiddel vormt ( Shiroodi, S., Schwarz, M.H., Nitin, N. et al ., Food Bioprocess Technol, 2021).





