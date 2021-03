MONTRÉAL, 02 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banque Laurentienne Groupe Financier (TSX : LB) a publié aujourd’hui son rapport de responsabilité sociale 2020, en complément à son rapport annuel aux actionnaires.



Alors que la Banque célébrera bientôt son 175e anniversaire, nous sommes fiers de souligner nos engagements de longue date envers nos clients, nos actionnaires et nos employés, de même que nos réalisations en matière d’environnement, d’engagement social et de gouvernance au cours de la dernière année.

Le rapport de cette année présente aussi la réponse de la Banque face à la pandémie de la COVID-19, dont la mise en place de mesures de santé et de sécurité pour nos clients et nos employés, l’offre de programmes d’allégement liés aux emprunts pour nos clients et un soutien financier aux collectivités les plus durement touchées par la pandémie.

Le rapport est disponible en ligne sur banquelaurentienne.ca.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44,2 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,8 milliards $.

Renseignements :