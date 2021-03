OTTAWA, 02 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour une deuxième année consécutive, les Championnats nationaux d'athlétisme pour jeunes de la Légion ont été annulés en raison de la pandémie. L'édition 2021, dont la tenue devait avoir lieu à Sherbrooke, au Québec, du 6 au 8 août 2021, est ainsi cancellée.



« Nous savons à quel point cette annonce peut être décevante pour les nombreux jeunes et entraîneurs qui ont continué de s'entraîner dans l'espoir que les jeux pourraient peut-être avoir lieu cette année, avoue le président national M. Thomas D. Irvine, CD. Malheureusement, c'est là une décision qui a dû être prise en raison d'une pandémie qui sévit toujours parmi nous... la sécurité de tous les participants demeure pour nous une priorité. »

Nos partenaires de l'événement ont été avisés de la décision conjointe prise par le Comité des sports et le Conseil exécutif national de la Légion, soit de reporter la tenue de ces championnats d'une autre année.

« C'est avec grand regret que nous avons décidé d'annuler, mais il en va de notre responsabilité de protéger notre jeunesse », a déclaré M. Brian Weaver, vice-président national et président du Comité des sports. « Nous savions qu'ils pourraient être parmi les derniers à être vaccinés; de plus, les grands rassemblements ne sont toujours pas conseillés ni autorisés. Nous remercions sincèrement toutes nos directions provinciales, nos organisations sportives partenaires et les communautés de tout le Canada pour leur collaboration jusqu'à présent. »

Cet événement sportif, qui attire chaque année de 700 à 1 000 concurrents dans les catégories des moins de 16 ans et des moins de 18 ans, est le seul championnat national d'athlétisme pour jeunes en son genre qui soit au Canada. Les athlètes s'affrontent dans une large gamme d'épreuves d'athlétisme, dont les courses, les sauts et les lancers.

Les villes choisies accueillent généralement les jeux pendant deux années consécutives; cela dit, l'an prochain, en 2022, les Championnats nationaux de la Légion se dérouleront à Sherbrooke, au Québec. En résumé donc, en raison des annulations, la ville de Sherbrooke accueillera les championnats en :

2022 : du 3 au 9 août (compétitions du 5 au 7 août), et

2023 : du 9 au 15 août (compétitions du 11 au 13 août).

Pour plus d’informations, visitez les Nationaux de la Légion.

Pour tout renseignement sur la pandémie et le plan d’intervention de la Légion, consultez notre page sur la COVID-19.

