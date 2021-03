HAMILTON, Ontario, 02 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle à l'origine de la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, a cofinancé trois projets au stade pilote et de faisabilité qui soutiennent les PME à mesure qu'elles font leurs preuves et éliminent les risques liés aux projets de développement et de mise en œuvre de la fabrication de pointe.



« L’Initiative des Supergrappes d’innovation du Canada est, depuis le début, conçue pour éliminer le cloisonnement et favoriser la collaboration entre des industries hautement innovatrices et des PME et, ainsi, susciter de grandes idées et trouver des solutions et ambitieuses, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne. Les projets de moins grande envergure qui sont à une étape préliminaire, comme ceux qui sont soutenus par NGen, sont essentiels à la création d’un écosystème de fabrication de pointe qui permettra de mettre au point et de développer au Canada des technologies à fort potentiel. »

Jayson Myers, PDG de NGen explique que NGen ne se contente pas de soutenir les grands projets, elle met aussi les PME en contact avec les partenaires dont elles ont besoin et leur fournit le soutien financier qui leur permet de prendre les risques liés aux projets de développement et de mise en œuvre de technologies de fabrication de pointe, ce qui engendre des projets de plus grande envergure et ce qui améliore par le fait même la capacité des fabricants et des entreprises technologiques du Canada à innover et à créer les solutions qui aideront les fabricants canadiens à être plus compétitifs.

Les projets suivants ont reçu une approbation de co-investissement de NGen et ont été sélectionnés par un groupe d'experts indépendants :

AIXEL Inc., Kitchener, Ont., Riverside Natural Foods Ltd., Toronto, Ont., Axiom Plastics Inc., Aurora, Ont., et Terra Cotta Foods Ltd., Georgetown, Ont., ont mis au point une solution de caméra de type « plug-and-play » alimentée par l'intelligence artificielle (IA) qui automatise l'inspection visuelle de la qualité chez les fabricants. Ce projet utilisera des systèmes de vision et l'IA dans le cadre d'un processus de fabrication automatisé afin de garantir une qualité de produit supérieure à celle qui pourrait être obtenue par des méthodes d'inspection humaine. La technologie peut être utilisée dans un large éventail de secteurs, notamment ceux de l'automobile, des plastiques et de la fabrication de produits alimentaires et de boissons.



« Les fabricants méritent un système d'inspection alimenté par l'IA qui peut être mis en œuvre par leur équipe d'assurance qualité (AQ) en quelques heures. Cela ne devrait pas être complexe. Ils ne dépendront plus d'intégrateurs ou de spécialistes tiers. Nous sommes là pour simplifier leur adoption de l'IA et les aider à livrer des produits de qualité supérieure », explique Marylin Ma, PDG d’AIXEL Inc.

CG Belle Industries Inc., Oshawa, Ont., et Spectral Devices Inc., London, Ont., mettent au point un procédé de fabrication de pointe servant à l’enlèvement de divers revêtements des surfaces métalliques à l'aide de la technologie laser; il ne sera donc plus nécessaire d’utiliser les produits chimiques toxiques ou les matières dangereuses généralement utilisés pour exécuter une telle opération. Bien que la cible initiale du projet soit l'industrie automobile, les connaissances et l'expertise développées dans le cadre de ce projet permettront la création d’une grappe localisée axée sur la technologie d'ablation laser applicable à de multiples industries.



« La fabrication respectueuse de l'environnement est l'un des plus grands défis du monde. Notre processus écologique unique et éprouvé peut réduire les coûts d'exploitation et améliorer la productivité dans une vaste gamme de secteurs. Avec le soutien de NGen et de tous nos partenaires, CG Belle est en train de créer une grappe d'expertise, de connaissances et de PI localisée dans le secteur des procédés d'ablation laser. Notre objectif : fournir des solutions robustes et rentables à nos fabricants locaux et nationaux. L'optimisation des processus de fabrication, que ce soit pour l'automobile, l'aérospatiale, la défense ou d'autres secteurs, est un aspect important de la croissance économique et de la création d'emplois. CG Belle est fière de pouvoir franchir cette nouvelle étape et nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à mener nos efforts à bien », déclare Isabelle Roberts, présidente, CG Belle.

Kepstrum Inc., Vaughan, Ont., et Stackpole International Engineered Products Ltd., Mississauga, Ont., s'associent pour entreprendre une étude de faisabilité afin d'établir les algorithmes analytiques qui permettront de créer un système capable de définir les problèmes de production de composés qui ne peuvent être détectés par les processus actuels de contrôle de la qualité. Cela permettra aux fabricants de faire face aux nombres croissants de rappels que connaît l'industrie automobile canadienne à la suite de défaillances non identifiées de produits en cours de production.



Le PDG de Kepstrum, Payman Kianpour, souligne que pour la première fois, cette approche utilisera le concept mathématique de « quantification des incertitudes et propagation des erreurs » pour concevoir un système unique d’essai en fin de chaîne pour cartographier l'ADN de la production, ce qui améliorera le contrôle de la qualité des produits résultant de tolérances de fabrication plus strictes.

Ces projets font partie du portefeuille croissant d'initiatives de fabrication de pointe financées par NGen dans le cadre de l'Initiative des supergrappes d'innovation canadien. Le financement de 370 000 $ pour ces projets pilotes et les études de faisabilité aident les PME à mettre à l'échelle les plans de projet en vue de la mise en œuvre, les technologies prêtes à être déployées dans le cadre de la production et les projets d'adoption et de mise à l'échelle de technologies à moindre risque en facilitant l'accès à l'expertise, à la formation, aux outils et aux bancs d'essai qui sont offerts au sein de la supergrappe.

