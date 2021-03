Spar Nord Bank A/S

March 02, 2021 11:15 ET

Selskabsmeddelelse nr. 7



Bestyrelsesformand Kjeld Johannesen og bestyrelsesmedlem Henrik Sjøgreen i Spar Nord Bank A/S meddeler hermed deres transaktioner i Spar Nord Bank A/S' Hybrid kernekapital (AT 1).

