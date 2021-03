ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF): I henhold til artikel 19 i EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), følger hermed indberetning af ledende medarbejderes transaktioner som beskrevet nedenfor:



Bestyrelsen har tidligere tildelt aktieoptioner og performance-aktier i ALK-Abelló A/S, jf. selskabs­meddelelse nr. 7/2018 og nr. 8/2018 af 20. marts 2018. Retten til performance-aktier og aktieoptioner samt fastsættelse af det endelige antal, der skal tildeles, kan opnås i marts 2021 under forudsætning af, at ALK opnår de forud aftalte målsætninger for optjening, samt at ansættelses­forholdet i ALK-koncernen ikke er sagligt opsagt fra selskabets side eller op­hævet.

De endelige beregninger er nu foretaget, og den endelige tildeling af aktieoptioner og levering af performance-aktier har fundet sted som anført i vedhæftede pdf.

Bemærk venligst, at for det særlige incitamentsprogram – det aktiebaserede engangsprogram – vil den samlede vederlæggelse på udnyttelsestidspunktet for aktieoptioner respektive tildelingstidspunktet for performance-aktier aldrig kunne overstige en samlet værdi på 300 % af den pågældende modtagers årlige faste vederlag for 2018. Det betyder, at det beløb, der er angivet under den endelige tildeling af aktieoptioner, er den maksimale gevinst. Det endelige antal aktieoptioner fastlægges ved udnyttelse.

Disse oplysninger er oplysninger, som ALK-Abelló A/S er forpligtet til at offentliggøre i henhold til EU's markedsmisbrugsforordning.

