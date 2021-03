ACHESON, Alberta, 02 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Équipement SMS Inc., le plus important fournisseur d'équipement de l’industrie pour les secteurs de la construction, de la foresterie et des mines deviendra le 15 mars prochain le distributeur canadien du fabricant d'accessoires de renommée mondiale Genesis.



Équipement SMS vendra et assurera le soutien des accessoires Genesis tels que des concasseurs de béton, des cisailles mobiles, des processeurs de démolition, des grappins pour la démolition et des produits utilisés pour le recyclage du béton, le recyclage et la manutention de la ferraille, les carrières et les industries d'agrégats. L'accès aux nouveaux accessoires, aux pièces et au soutien sera possible dans tous les établissements d’Équipement SMS au Canada.

Le contrat de distribution élargit la gamme de produits destinés aux secteurs de la construction et des mines que pourra offrir Équipement SMS dans son réseau de 38 succursales au Canada.

Robin Heard, le président et chef de l'exploitation d’Équipement SMS, a déclaré : « Équipement SMS a pour mission de fournir des solutions et de s'assurer que ses clients ont accès aux meilleurs produits. Genesis est un chef de file mondial en matière d’accessoires pour la construction et les mines et partage notre vision axée sur la valeur client et l’innovation. Les accessoires Genesis s'intègrent parfaitement au portefeuille de produits de classe mondiale d’Équipement SMS et leur ajout permet de renforcer notre position de plus important fournisseur de solutions d'équipement au Canada ».

Dan Tyrrell, Président de Genesis Attachments, LLC. a affirmé : « Genesis est heureux d’étendre son réseau de distribution et de soutien de niveau I à Équipement SMS afin de couvrir l’ensemble du marché canadien. Le vaste réseau d’affaires d’Équipement SMS, sa volonté de fournir un soutien des produits exceptionnel et ses capacités globales favorisent la collaboration fabricant/revendeur, ce qui accroît la capacité de Genesis à vendre ses produits et pièces et à soutenir ses clients et secteurs d’activité (démolition, recyclage, manutention de ferraille et de matériaux) ».

À propos de Genesis Attachments, LLC

Genesis est un leader mondial des accessoires pour les industries du traitement de la ferraille, de la démolition, de la manutention et du démantèlement offshore, mais le facteur le plus important de notre succès est nos clients. Ainsi, notre engagement envers la qualité se retrouve dans toute notre organisation pour fournir des produits de haute performance soutenus par un service client inégalé.

À propos d’Équipement SMS Inc.

Équipement SMS s’associe à des marques de renommée mondiale comme Komatsu afin d’offrir des services de vente et d’entretien d’équipement aux secteurs de la construction, de l’exploitation minière et des services publics à l’aide de son vaste réseau de 40 succursales partout au Canada, en Alaska et en Mongolie. Équipement SMS fait la promotion de technologies d’équipement de pointe offrant des moyens plus écologiques et plus efficaces de créer des communautés et des infrastructures et développer des ressources. Pour en apprendre davantage, visitez www.smsequipment.com.



PERSONNES-RESSOURCES :

Équipement SMS inc.

Personne-ressource : Roy Lapa

Tél. : 780 948-2235

Courriel : rlapa@smsequip.com

Genesis Attachments LLC

Justin Palvere

Tél. : 715 395-5252

Courriel : jpalvere@genesisattachments.com