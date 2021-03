SAN JUAN, Puerto Rico, March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A principios del 2021, inCruises International LLC, el club de membresías de cruceros más grande del mundo, anuncia un acuerdo más completo con Trust My Travel (TMT ), el líder mundial en seguros de pagos de viajes. Lo significativo de este acuerdo exclusivo de protección al consumidor es, que TODOS los pagos de Membresías procesados ​por inCruises están protegidos, no solo los procesados ​​a través de Trust My Travel.





Anteriormente, Trust My Travel brindaba a los clientes de inCruises (Miembros) protección para los pagos de membresía pagados a inCruises ​​únicamente a través de Trust My Travel. En el improbable caso de que inCruises fracasara financieramente, a los Miembros se les reembolsarían los pagos de membresía que pagaron a inCruises. Con el nuevo acuerdo exclusivo, este mismo beneficio ahora cubre los pagos de membresía procesados ​​a través de Trust My Travel, así como los pagos procesados por otros proveedores de pago.

Will Plummer, CEO y Cofundador de Trust My Travel afirma: “inCruises ha sido un gran socio para Trust My Travel desde que comenzaron a usar nuestros servicios comerciales protegidos en 2019. Extender nuestra protección es otro gran paso en nuestro viaje juntos, la única solución para proteger a TODOS los clientes que compran a través de su plataforma ".





“Lo que muestra claramente este acuerdo histórico entre Trust My Travel y nuestra compañía es que debido a nuestra solidez financiera, administración de clase mundial y posición de liderazgo sobresaliente, inCruises ha resistido la tormenta y realmente ha surgido más fuerte, con mejores acuerdos de la industria de líneas de cruceros y proveedores de proceso bancario ”, dice el Cofundador, Presidente y Director de Operaciones de inCruises, Frank Codina.





inCruises ahora muestra con orgullo el siguiente texto en su sitio web corporativo (pie de página, al hacer clic en el logotipo de Trust My Travel):

Todos los pagos de los clientes a INCRUISES INTERNATIONAL LLC están protegidos por Trust My Travel. Esto significa que en el improbable caso de una falla financiera, recibirá un reembolso por los pagos de membresía realizados a INCRUISES INTERNATIONAL LLC que no se utilizaron, expiraron o aplicaron previamente a una próxima reserva de crucero, para la cual un número de confirmación ha sido entregado por un Proveedor de servicios externo (una línea de cruceros).

Acerca de inCruises International LLC

inCruises®, fundado en 2016, es un club de viajes de membresías exclusivas solo por invitación y un cambio total en la forma en que las familias planifican, ahorran y pagan sus vacaciones. inCruises se compromete a hacer que los cruceros sean más accesibles, asequibles e incluso rentables para millones de personas en todo el mundo.