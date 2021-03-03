紐約, March 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 是為投資管理人提供的綜合資金管理和投資組合金融解決方案的領先供應商，今天與 Goldman Sachs (NYSE: GS) Transaction Banking (TxB) 宣佈一項聯合解決方案，可透過整合的全球付款和外匯功能簡化資金管理。這項創新的解決方案可簡化營運，並降低管理現金和外匯交易的財務主管成本。該合作夥伴關係結合 Hazeltree 專門為投資經理制定的獨特資金管理和付款工作流程解決方案，以及 Goldman Sachs 技術領先的全球付款和外匯功能。



Hazeltree 主席兼行政總裁 Sameer Shalaby 表示：「我們致力讓客戶輕鬆管理其財務職能。與 Goldman Sachs 交易銀行合作，將使我們能夠以符合成本效益及可擴展的方式提供整合的資金和付款解決方案，這對我們的客戶來說非常重要。」

Goldman Sachs 交易銀行全球主管 Hari Moorthy 說：「我們很高興與 Hazeltree 合作，為投資管理公司提供創新而簡化的全球付款解決方案。我們知道，我們的客戶希望全球各地的付款快速、透明和簡單。客戶即將迅速看到大量這些優點，以及具有競爭力的價格。」

Hazeltree 與 Goldman Sachs 合作夥伴關係的優點包括：

這是一個全面的多銀行資金和現金管理入口網站，可匯總所有銀行業務關係中的現金餘額，並在全球管理轉移和付款；

流程簡化，以具有競爭力的的較低成本在國內和國際間轉移現金；

實時付款追蹤，以減少與付款相關的操作中斷；

全面的現金預測和優化；

與主要貨幣市場供應商綁定的現金結算；

綜合貨幣風險管理、對沖及執行；

銀行費用的成本透明度；

採用 Goldman Sachs 先進機器學習技術優化的付款流程；以及

由於對持份者提高對外匯支付的可見度和控制力，以及貨幣風險接受度，因此加強風險管理。



Hazeltree 與 Goldman Sachs 目前正在透過這種創新及市場領先的資金解決方案為客戶提供支援。

關於 Hazeltree

Hazeltree 是以雲端為本的財資管理解決方案的領先供應商，為對沖基金、私人市場、資產經理、基金管理人、金融機構以及養老基金提供強大、主動的績效增強與風險緩解功能，可從營運中生成 Alpha 值，並減少一系列流動性及資金風險，並簡化營運。Hazeltree 的整合財資管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品及保證金管理，以及交易對手管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲取更多資訊。

Hazeltree 傳媒聯絡人：

Marshall Saffer

電郵：msaffer@hazeltree.com

電話：646-837-9474

關於 Goldman Sachs

The Goldman Sachs Group, Inc. 是一家全球領先的投資銀行、證券和投資管理公司，為包括企業、金融機構、政府和個人等大型和多元化客戶群提供各類金融服務。公司早於 1869 年成立，總部設於紐約，並在世界各大金融中心設有辦事處。