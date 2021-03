QUEBEC CITY, March 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® , ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie von Level 1 bis 5, freut sich, die Teilnahme an der MOVE America 2021 als Gold-Sponsor der Gesprächsrunde bekanntgeben zu können. Die virtuelle MOVE America 2021 mit Schwerpunkt auf autonomer Mobilität und Automobiltechnologie wird sicher eines der bisher informativsten Events im Jahr 2021 und zieht Experten und Unternehmen an, die die Transporttechnologiebranche neu definieren.



LeddarTech hält als Sponsor der Gesprächsrunde eine ansprechende, interaktive Präsentation mit dem Thema „AD-Technologie entwickelt sich trotz COVID-19 immer schneller. Wie wirken sich diese Beschleunigung und die Pandemie auf Smart-City-Strategien aus?“ am 17. März um 11:20 Uhr PST.Zu den Gastrednern zählen Daniel Sisco, Senior Director – Automotive Systems bei Renesas, Pierre Lefevre, CTO von COAST Autonomous, Pierre Olivier, CTO von LeddarTech, Eric Hoarau, Senior Director of Technology & Business Development bei Flex, und viele mehr. In dieser Gesprächsrunde wird die Smart-City-Roadmap für die Zeit nach COVID-19 diskutiert, insbesondere wie sie das Wirtschaftswachstum fördern kann, und es werden die Herausforderungen und Abhängigkeiten erläutert, die definiert und verfeinert werden müssen, um den Fortschritt dieser Initiativen zu unterstützen, darunter 5G, die Gesetzgebungs-Infrastruktur und die Akzeptanz durch die Bürger.

LeddarTech bietet für die Dauer der Veranstaltung einen virtuellen Stand an, an dem die umfassenden End-to-End-Technologien der Plattform zur Erfassung von Umgebungseinflüssen vorgestellt werden, die es Kunden ermöglichen, kritische Erkennungs- und Wahrnehmungsprobleme über die gesamte Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätssegmentes hinweg zu lösen.Die vorgestellten Lösungen umfassen die Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision™ und die kostengünstige, skalierbare und vielseitige LiDAR-Entwicklungslösung, die auf der patentierten LeddarEngine™-Technologie basiert.LeddarTech ermöglicht Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5.

Registrieren Sie sich unter MOVE America .

„Ich freue mich, dass LeddarTech wieder an der MOVE America teilnimmt“, so Daniel Aitken, Vice President of Global Marketing, Communications, and Product Management bei LeddarTech.„Als Unternehmen sind wir davon überzeugt, dass ein Ökosystem-Modell der Lösungsbereitstellung unseren Kunden größeren Erfolg ermöglicht und gleichzeitig Risiken minimiert, Kosten reduziert und die Markteinführungszeit verkürzt.Es ist uns eine Ehre, dass mit Flex und Renesas zwei Mitglieder unseres Leddar™-Ökosystems und mit COAST Autonomous ein führender Anbieter von Mobilität durch autonome Shuttles und geschätzter Kunde von LeddarTech an unserem Gesprächsrunden-Event teilnehmen.Die MOVE America 21 verspricht, eine spannendes und informatives Event zu werden, und wir sind stolz darauf, ein Teil davon zu sein“, soAitken.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision™ und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine™ ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt.Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26b86702-1714-40ab-9766-261d5e1abe10/de