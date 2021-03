MOVE America 2021でのレダーテック

特別ゲストを迎える、レダーテック主催のラウンドテーブル「AD Technology Continues to Accelerate Despite COVID-19. How Is This Acceleration and the Pandemic Affecting Smart City Strategies? (COVID-19の影響下でも加速を続けるAD技術 - この加速とパンデミックがスマートシティ戦略に与える影響)」をお見逃しなく。