不要错过由LeddarTech赞助并有特邀嘉宾参加的圆桌活动“AD技术在疫情中逆势加速发展。这种加速和疫情对智能城市战略的影响如何？”

不要错过由LeddarTech赞助并有特邀嘉宾参加的圆桌活动“AD技术在疫情中逆势加速发展。这种加速和疫情对智能城市战略的影响如何？”

魁北克市, March 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领域的全球领先企业 LeddarTech ® 欣然宣布参加 MOVE America 2021 ，作为 金牌圆桌活动赞助商 参与活动。专注于自动驾驶和汽车技术的MOVE America Virtual 2021无疑将是2021年内到目前为止最有意义的活动之一，吸引着正在重新定义交通技术行业的专业人士和公司参加。



作为圆桌赞助商，LeddarTech将在太平洋标准时间3月17日上午11:20举行一场引人入胜的互动演讲，题目为“AD技术在疫情中逆势加速发展。这种加速和疫情在如何影响智慧城市战略？” 圆桌活动的特邀演讲嘉宾包括Renesas汽车系统高级总监Daniel Sisco、COAST Autonomous首席技术官Pierre Lefevre、LeddarTech首席技术官Pierre Olivier和Flex技术与业务开发高级总监Eric Hoarau等。这次圆桌活动将探讨新冠疫情后的智慧城市路线图，并探讨其如何推动经济增长，以及需要定义和完善以支持这些举措的发展（包括5G、立法基础设施和公民采纳）的挑战和依赖关系。

LeddarTech将在活动期间举办一个虚拟展位，展示其全面的端到端环境传感平台技术，使客户能够解决整个汽车和出行市场领域的整个价值链中在传感和感知方面的关键挑战。这些特色解决方案包括LeddarVision™传感器融合和感知平台以及基于专利LeddarEngine™技术的经济高效、可扩展并且用途广泛的LiDAR开发平台。LeddarTech使1级、2级和汽车系统集成商能够为1到5级自动驾驶开发全堆栈传感解决方案。

注册参加 MOVE America 。

“我很高兴LeddarTech再度参加MOVE America活动，”LeddarTech全球营销、传播和产品管理副总裁Daniel Aitken表示， “作为一家公司，我们坚信解决方案交付的生态系统模式可以为我们的客户带来更大的成功，同时可以将风险最小化，降低成本并缩短产品上市时间。非常荣幸邀请到Leddar™生态系统的两个成员Flex和Renesas以及自动班车出行领域的领导者和LeddarTech的重要客户COAST Autonomous参加我们的圆桌活动。MOVE America 21必将是一次激动人心且内容丰富的活动，我们很荣幸能成为其中的一员。” Aitken先生总结道。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了ADAS及自动驾驶性能。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube关注 。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision和相关徽标是LeddarTech Inc及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

本公告随附照片可以在以下网址获得： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26b86702-1714-40ab-9766-261d5e1abe10/zh-Hans