魁北克城市, March 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5 級 ADAS 及 AD 感應技術的全球領導者 LeddarTech ® 欣然宣佈參與 MOVE America 2021 ，作為 金級圓桌贊助商 。MOVE America Virtual 2021，專注於無人駕駛和汽車技術，無疑是 2021 年至今最有意義的活動之一，將吸引重新定義運輸技術行業的專業人士和公司。



作為圓桌贊助商，LeddarTech 將舉辦一個引人入勝的互動演講，標題為「AD 技術在疫情下仍持續加速。這種加速及疫情如何影響智能城市策略？」3 月 17 日上午 11 時 20 分（美國太平洋時間）。圓桌會議上的特別演講嘉賓包括 Daniel Sisco（Renesas 汽車系統高級總監）、Pierre Lefevre（COAST Autonomous 技術總監）、Pierre Olivier (LeddarTech 技術總監）、 Eric Hoarau（Flex 技術及業務開發高級總監）等。圓桌會議將探討疫情後的智能城市路線圖、它如何推動經濟增長，及需要定義和完善以促進這些倡議進展的挑戰和依賴關係，包括 5G、立法基礎架構和公民採用。

LeddarTech 將在活動期間舉辦虛擬展位，展示其全面的端對端環境感應平台技術，讓客戶能夠解決汽車和移動市場領域中整個價值鏈的關鍵感應和感知挑戰。這些特別解決方案包括 LeddarVision™ 傳感器融合和感知平台，以及基於專利 LeddarEngine™ 技術符合成本效益、可擴展且用途廣泛的 LiDAR 開發平台。LeddarTech 讓 1 至 2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。

在 MOMOVE America 註冊。

LeddarTech 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken 表示：「我很高興 LeddarTech 再次參與 MOVE America 活動。作為一家公司，我們熱切相信解決方案的生態系統模型能為我們的客戶帶來更大的成功，同時降低風險和成本，並加快上市時間。我們很榮幸有 Leddar™ Ecosystem 其中兩名成員 Flex 和 Renesas 參與我們的圓桌活動，還有無人穿梭巴士流動領導者和 LeddarTech 的重要客戶 COAST Autonomous。MOVE America 21 承諾將會是一個令人興奮和內容豐富的活動，我們很自豪有幸參與其中。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台，以及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1 至 2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁

電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

電郵：daniel.aitken@leddartech.com

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