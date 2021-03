La solution Proteus®ONE complètera le système Proteus®PLUS déjà en activité

Louvain-la-Neuve, 3 mars 2021 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce avoir reçu l’acompte du National Cancer Center Korea (NCCK) pour le contrat relatif à l’installation d’un Proteus®ONE* annoncé lors de déclaration intermédiaire avant résultats publiée en janvier dernier. Le NCCK est d’ores et déjà client d’IBA suite à l’acquisition d’une solution Proteus®PLUS* dotée de trois salles de traitement, en activité depuis 2007.

Le nouveau contrat signé avec le NCCK concerne l’installation d’une solution Proteus®ONE, basée sur les dernières générations de Pencil Beam Scanning (PBS) et de Cone Beam CT. Le design unique du portique ouvert du système Proteus®One facilité l’accès aux patients et simplifie leur positionnement pour le traitement du vertex crânien. IBA et le NCCK collaboreront étroitement dans l’exploration de nouvelles techniques de traitement, comme la thérapie par irradiation FLASH**, avec des installations expérimentales à la fois dans un Proteus®ONE et un Proteus®PLUS.

Au cours des 14 dernières années, le NCCK s’est forgé une solide expertise dans le traitement des patients avec la solution de protonthérapie Proteus®PLUS d’IBA, équipée de deux salles avec un portique rotatif et d’une salle à faisceau fixe. Tout au long de sa collaboration étroite avec le NCCK, IBA a démontré son engagement de maintenir ses solutions Proteus au plus haut niveau de performance, en mettant à jour et en améliorant son système Proteus®PLUS avec des technologies telles que le Pencil Beam Scanning, le Cone Beam CT, le positionnement à distance ainsi que le plancher mobile du portique rotatif.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué : « Le NCC Korea a été l’un des pionniers en protonthérapie et nous sommes heureux qu’ils aient à nouveau choisi IBA pour étendre leurs activités en ajoutant notre solution compacte Proteus®ONE à leur installation existante. Ce dernier contrat souligne le progrès significatif que nous continuons à réaliser en Asie, une région que nous avons identifiée comme un marché à fort potentiel de croissance pour IBA. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration à long terme avec le NCCK dans le cadre de notre effort commun pour faire progresser l’utilisation de la protonthérapie dans la lutte contre le cancer. »

Pour le Dr. Hong Gwan, Seo, Président du NCCK : « L'engagement, le professionnalisme et la réactivité dont IBA a fait preuve tout au long de nos 14 années de collaboration ont permis de traiter avec succès de nombreux patients par protonthérapie. Pour nous, le Proteus®ONE est la solution de choix parce qu’elle s’intègre parfaitement dans notre infrastructure hospitalière. Par ailleurs, le portique ouvert est un élément essentiel de l’optimisation du flux des patients en leur permettant un accès facile et un positionnement rapide par nos équipes médicales. Nous sommes heureux de pouvoir élargir l’étendue de notre service clinique avec un système Proteus®ONE, qui permettra à davantage de patients de bénéficier d’une protonthérapie de pointe et qui nous donnera accès à de nouvelles technologies telles que la thérapie Arc** et la thérapie par irradiation Flash. »

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

* Proteus®PLUS et Proteus®ONE sont des marques déposées de Proteus®235

** La thérapie ARC et la thérapie par irradiation FLASH sont actuellement en cours de recherche et développement. Ces thérapies seront disponibles à la vente dès réception de l’autorisation règlementaire.

À propos du National Cancer Center Korea

Le National Cancer Center (NCC) Korea a été créé en 2000. Il est financé par le ministère coréen de la Santé et du Bien-être et cherche à améliorer la santé et le bien-être national en réduisant l'incidence et la mortalité du cancer par la recherche, les soins aux patients, l'éducation et la formation ainsi que le soutien aux programmes nationaux de lutte contre le cancer. Le National Cancer Center Kora met 9 022 opérations et 8 247 traitements de radiothérapie en œuvre par an, et publie chaque année environ 477 articles sur le cancer dans des revues répertoriées dans le Science Citation Index.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

