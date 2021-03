De Raad van Bestuur benoemt Oswald Schmid als CEO van Bekaert

De Raad van Bestuur van Bekaert heeft Oswald Schmid benoemd tot Chief Executive Officer. Oswald Schmid leidt het Bekaert Group Executive als interim CEO sinds 13 mei 2020, wanneer hij lid werd van de Raad van Bestuur.

Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur: “In naam van de Raad van Bestuur kondig ik met trots de benoeming van Oswald Schmid als CEO van Bekaert aan. De Raad is ervan overtuigd dat Oswald de juiste persoon is aan het roer van Bekaert. Zijn leiderschapscapaciteiten zijn cruciaal geweest in het loodsen van de onderneming naar een hoger prestatieniveau, ondanks de ongeziene uitdagingen tijdens de gezondheidscrisis. We leggen de lat hoger voor de nabije toekomst en beschouwen continuïteit in succesvol leiderschap op CEO-niveau als een belangrijke pijler om onze ambities waar te maken.”

De benoeming van Oswald Schmid als CEO van Bekaert gaat onmiddellijk in.

Bekaert boekt solide winstgroei en versterkt de balans

uEBIT van € 272 miljoen of 7,2% marge – uROCE stijgt +28% tot 12,2% – nettoschuld/onderliggende EBITDA van 1,26

Bekaert heeft met succes de eerste fase van transformatie naar een hoger prestatieniveau afgerond en de ambities ingelost op alle gestelde prioriteiten om de balans te herstellen en de margeperformantie te verbeteren. De onderneming heeft dankzij sterke oplevering de kansen die zich in verschillende markten aanboden tijdens het snelle en opmerkelijke herstel van de tweede jaarhelft, doeltreffend benut. Bovendien werd de significante impact van Covid-19 gecounterd met mitigerende maatregelen en structurele performantieverbeteringen.

Kerncijfers boekjaar 2020

Geconsolideerde omzet van € 3,8 miljard (-10%) en gezamenlijke omzet van € 4,4 miljard (-7%)

Onderliggende EBIT van € 272 miljoen, 13% omhoog en resulterend in een marge van 7,2% (versus 5,6%)

EBIT van € 257 miljoen, +65% hoger dan vorig jaar en resulterend in een marge van 6,8% (versus 3,6%)

Onderliggende EBITDA van € 479 miljoen (+2%) aan een dubbelcijferige marge op omzet (12,7%)

Onderliggende ROCE van 12,2%, beduidend hoger vergeleken met 9,5% in 2019

EPS van € 2,38 per aandeel (tegenover € 0,73 vorig jaar)

Een daling van het werkkapitaal met -23%, resulterend in werkkapitaal op omzet van 14% bij jaareinde en gemiddeld 16% doorheen het jaar

Solide operationele vrije kasstroom van € 449 miljoen, +8% hoger dan vorig jaar

Nettoschuld van € 604 miljoen tegenover € 977 miljoen bij jaareinde 2019, resulterend in een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 1,26, een aanzienlijke daling ten opzichte van 2,09 vorig jaar

Focus en daadkracht van onze acties in 2020

Structurele verbeteringen aan de algemene performantie van Bekaert: Verbeterde product- en businessmix in lijn met onze strategie om de businessportfolio te versterken Robuuste vooruitgang in de winstherstelprogramma’s: alle business units van Bekaert behaalden een onderliggende EBIT-marge van 7% of meer en een dubbelcijferige onderliggende EBITDA-marge Verderzetting van organisatorische efficiënties en manufacturing excellence -programma’s Strikte controle op werkkapitaal en investeringen in materiële vaste activa om de schuldgraad te verlagen

Effectieve en alerte Covid-19-aanpak: Beschermende maatregelen om de impact van de Covid-19-pandemie op de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en hun families te beperken Klantgerichtheid en flexibel beheer van toelevering doorheen de waardeketen, waardoor de bevoorrading van onze klanten zowel tijdens de vraagdaling (1H) als tijdens het herstel (2H) werd gegarandeerd Effectieve mitigerende acties om de kosten te verlagen



Nettoresultaat en dividendvoorstel

Het perioderesultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van Bekaert bedroeg € 135 miljoen, meer dan een verdrievoudiging tegenover vorig jaar (€ 41 miljoen), gedreven door een sterke rentabiliteit, een daling van de effectieve belastingvoet (van 73% in 2019 naar 33% in 2020), en de robuuste toename in de resultaten van de Braziliaanse joint ventures.

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2021 een brutodividend van € 1,00 voorstellen, in lijn met het dividendbeleid van de onderneming.





Vooruitzichten

Ondanks een snel en sterk herstel in verschillende markten gedurende de voorbije maanden blijft de globale economische onzekerheid hoog.



De structurele verbeteringsacties die we sinds 2019 implementeren en onze snelle reactie op Covid-19 hebben hun doeltreffendheid getoond in het versterken van Bekaerts algemene performantie.



Acties om onze prestaties verder te verhogen zouden robuuste vooruitgang moeten opleveren in de richting van onze langetermijndoelstellingen:

• We voorzien een geconsolideerde omzet van minstens € 4 miljard in 2021, onder voorbehoud van vraag- en wisselkoersevoluties.

• We willen onze stevige onderliggende EBIT-marge van 2020 met 40 tot 60 basispunten overschrijden in 2021.

• We verwachten de nettoschuld op onderliggende EBITDA onder 1,5 te houden in 2021.



De sterke prestaties die we hebben neergezet in het moeilijke jaar 2020 en onze vastberadenheid om waardecreatie te stimuleren door onze businessportfolio verder te verbeteren en waardegroei in robuuste markten te realiseren, versterken ons vertrouwen in het toekomstige potentieel van Bekaert. We verhogen daarom onze ambities voor de komende jaren.



















