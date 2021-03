Harvia investoi Muuramen tehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen laajentamalla tehdasta ja hankkimalla uusia koneita. Investoinnin kokonaisarvo uudet koneet mukaan luettuna on noin 2,5 miljoonaa euroa.



Investoinnin myötä Muurameen rakennetaan noin 1200 m2:n tehdashalli, jonne yhtiö sijoittaa uuden tuotantolinjan. Uudessa linjassa on edellisiä pienemmät ylläpitokustannukset, korkeampi käyttöaste sekä pienemmät ympäristövaikutukset. Investointi lisää suoraan tuotannon alkupään kapasiteettia noin 20 % ja mahdollistaa lisäkapasiteetin rakentamisen sähkökiukaiden kokoonpano-osastolle. Laajennusosan myötä uusi layout tehostaa myös sisälogistiikkaa. Tuotanto alkaa uudessa laajennusosassa joulukuussa 2021.



”Sauna- ja spa-markkinan kysyntä on pysynyt hyvänä koronapandemiasta huolimatta. Harvian tuotanto Muuramessa on kasvanut, ja tämä investointi mahdollistaa Harvian kiuastuotannon kasvattamisen edelleen sekä nostaa Muuramen tehtaan automaatioastetta ja lisää tuotannon tuottavuutta ja tehokkuutta entisestään”, sanoo Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju.



Aikaisemmin helmikuussa Harvia ilmoitti investoivansa uuteen tuotantolaitokseen Yhdysvalloissa. ”Yhdessä nämä investoinnit toteuttavat yhtiön strategiaa, jonka yhtenä kulmakivenä on tuottavuuden jatkuva tehostaminen”, toteaa Pajuharju.



Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja sen kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.



Harvian liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 600 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.



