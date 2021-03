Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 3.3.2021 kello 9.00



Siili Solutions Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2020. Vuosikertomus on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja se on saatavilla myös osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/taloudelliset-tiedotteet-vuosikertomukset .

Vuosikertomus sisältää vuoden 2020 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.





