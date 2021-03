Boulogne-Billancourt, le 3 mars 2021 - Elsan, groupe leader de l’hospitalisation privée en France, référence désormais les solutions d’agenda/prise de rendez-vous en ligne et de téléconsultation de Maiia. Les praticiens de santé exerçant au sein des établissements Elsan peuvent ainsi choisir de s’équiper de ces solutions, afin de simplifier et fluidifier le parcours de soin des patients en facilitant la prise de RDV à la fois pour eux, mais aussi pour les médecins.

Maiia, suite innovante de solutions de Cegedim, équipe de nombreux professionnels de santé et propose des solutions adressant 100% du corps médical, médecins généralistes libéraux et salariés, spécialistes, pharmaciens et paramédicaux. Répondant à une demande exponentielle de la part des professionnels de santé et de leurs patients, Maiia a su mobiliser toutes ses ressources et démontrer son savoir-faire et son expertise pour assurer un service de qualité à ses utilisateurs. La solution Maiia est aujourd’hui la plus complète et évolutive du marché.

Ce référencement s’inscrit dans l’ambition de Maiia d’étendre son champ d’action auprès de l’ensemble des professionnels de santé quel que soit leur lieu d’exercice.

Flexibles, les solutions Maiia s’intègrent facilement et rapidement à l’ensemble des environnements logiciels médicaux et leur souplesse d’utilisation au quotidien permet de répondre aux attentes de l’ensemble du corps médical français.

Pour répondre aux besoins des professionnels de santé, les équipes Maiia proposent un accompagnement de proximité pour l’installation et la mise en œuvre des solutions, garantissant ainsi une prise en main des outils rapide et simple.

« Être référencé par Elsan est l’occasion pour Maiia de déployer ses solutions auprès des praticiens exerçant dans les établissements Elsan. Maiia mobilise ainsi toutes ses ressources, son savoir-faire et son expertise pour les accompagner et leur assurer un service de qualité. Ce référencement traduit notre ambition de devenir l’assistance digitale santé de référence pour les professionnels de santé et leurs patients, partout en France », indique Jean-Baptiste GAMBLIN, Vice-Président de Cegedim Healthcare Software.





Les objectifs du référencement

L’installation des solutions Maiia va permettre de fluidifier le parcours de soins du patient, faciliter la prise de rendez-vous pour les médecins comme pour les patients et simplifier l’adressage des patients.

Elsan peut ainsi répondre à ses 4 objectifs :

Proposer un meilleur accès aux soins aux patients des praticiens équipés de Maiia et exerçant dans un établissement Elsan. Concrètement, le patient a deux possibilités. Il peut soit prendre rendez-vous avec son médecin équipé de Maiia depuis le site Elsan , soit trouver son médecin Elsan sur le site Maiia. Par ailleurs, avec Maiia, le patient peut prendre RDV pour ses proches.

, soit trouver son médecin Elsan sur le site Maiia. Par ailleurs, avec Maiia, le patient peut prendre RDV pour ses proches. Faciliter la prise de rendez-vous des praticiens équipés de Maiia exerçant dans un établissement Elsanet de leurs patients. Le médecin peut notamment poser des RDV en série pour le suivi du patient, ce qui simplifie la gestion de planning des deux côtés.

Simplifier et fluidifier le parcours du patient. Il peut ainsi partager facilement un document (résultats labo, ordonnance, compte-rendu, etc.) une fois le rendez-vous posé dans la fiche de RDV, en l’envoyant directement à son praticien. Tout comme le médecin peut lui adresser une ordonnance à l’issue de la consultation.

Simplifier l’adressage du patient. Cette fonctionnalité permet aux médecins de donner des rendez-vous à leurs patients avec d'autres praticiens depuis leur agenda Maiia.

À propos de Maiia

Maiia, évolution de Docavenue, est la suite de solutions du Groupe Cegedim dédiée à la téléconsultation et aux services facilitant la mise en relation médecin-patient : prise de rendez-vous en ligne, télésecrétariat notamment avec l’acquisition de RDV médicaux en 2019. Elle s’appuie sur l’expertise pionnière de Cegedim en matière de digitalisation du cabinet médical. Inscrite dans le parcours de soins coordonné, son offre de téléconsultation intègre toutes les étapes d’une téléconsultation simple à mettre en œuvre et sûre.

Pour en savoir plus : www.maiia.com

Pour suivre Maiia sur les réseaux sociaux : Twitter @MaiiabyCegedim, LinkedIn et Facebook.

À propos de Cegedim

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Pour suivre Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.



