Hoylu skapar snabbare bearbetningshastigheter för Connected Workspaces™, lägger till nya funktioner, skräddarsydda lösningar och offlineläge för att maximera distansteamets produktivitet.

Sverige, Stockholm 3 mars, 2021 Hoylu , ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag sina uppgraderingar i Connected Workspaces™ online whiteboard-plattform, som levererar blixtsnabba bearbetningshastigheter tillsammans med nya funktioner, anpassning och funktioner för att förbättra agilt arbetsflöde, förfina användarnas bekvämlighet och främja teamsamarbete, kommunikation och produktivitet.

Med den här versionen introducerar Hoylu interaktiva programportaler: möjligheten att bädda in fullt fungerande upplevelser från Microsoft Word, PowerPoint, Excel och många andra Office365-tjänster inom arbetsytan. Portalerna kan också spela livevideo från YouTube, visa interaktiva Google Maps och mycket mer. Detta gör det möjligt för användare att hålla allt sitt arbete inom sin arbetsyta och skapa snabbare och kraftfullare samarbetsfunktioner än någonsin tidigare.

Hoylus Connected Workspaces™ fungerar också snabbare så att team sömlöst kan mata in stora datafiler och navigera i plattformen med lätthet. Med offlineläge kan användare hålla sig anslutna till sitt projekt och införliva uppdateringar i områden med lägre bandbredd.

"Hoylus nya uppgraderade Connected Workspaces™ maximerar ytterligare distansteamets samarbetspotential och skapar i slutändan större effektivitet och produktivitet", säger Stein Revelsby, grundare och CEO på Hoylu. – Distansarbete ökar och är här för att stanna för många företag. När vi anpassar oss till dessa föränderliga tider behöver vi kraftfullare lösningar för att möta våra projektbehov. Vi är glada över att kunna släppa nästa version av Hoylus Connected Workspaces™ för att stärka våra kunder och omvandla digitala arbetsflöden."

Hoylus uppgradering av anslutna arbetsytor inkluderar:

Hoylus Connected Workspaces™ arbetar blixtsnabbt för att påskynda informationsbehandling, smidigt arbetsflöde, samarbete och effektiva projektresultat.

Hoylus Connected Workspaces™ kan nu bädda in Live Portals i andra program och tjänster, vilket ger fullt fungerande upplevelser inom arbetsytan. Program som Microsoft Word, PowerPoint, Excel och många andra Office365-upplevelser kan köras på en Hoylu Workspace.

Hoylu ger tillgång till Google-upplevelser som Google Maps och YouTube, så att användare kan erbjuda videor och livekartor inom arbetsytan.

Hoylus Sticky Notes ger nya funktioner för att visa webbförhandsvisningar samt anpassningsfunktioner för att hjälpa team att samarbeta och kommunicera mer effektivt.

ger nya funktioner för att visa webbförhandsvisningar samt anpassningsfunktioner för att hjälpa team att samarbeta och kommunicera mer effektivt. Användare kan redigera textformat, placering och form helt och hållet.

Hoylu Pull Planning ger ytterligare funktioner, inklusive swimlane och fullt stöd för uppgiftshantering.

ger ytterligare funktioner, inklusive swimlane och fullt stöd för uppgiftshantering. Nya prestandauppdateringar och offlineläge för förbättrad anslutning.

Fullt stöd för alla plattformar, inklusive Native Windows, Native Mac och webbläsarbaserad åtkomst.



Kolla in Hoylus nya Online Whiteboard för fler funktioner.



Hoylus virtuella Connected Workspaces™ är en online digital whiteboard-plattform som omvandlar arbetsytan med funktioner och verktyg som exakt passar in i arbetsflödet eller processen. Hoylu's Connected Workspaces™ är prisvärt och enkelt att använda för hela teamet. Teamprojekt hålls i samma anslutna arbetsyta som ritningar, bilder och ytterligare projektinformation för effektivare kommunikation och strömlinjeformade arbetsflöden, Arbetsytan kan delas med vem som helst, på vilken enhet som helst, var som helst och sparas automatiskt. Dessutom kan Hoylu användas i samband med Zoom eller någon videokonferenslösning. Hoylu är integrerat med MSFT Teams och tillgängligt för Mac i Apples App Store .



För mer information, kontakta:

Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att göra distansarbete och informationsdelning enkelt. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företagsklienter att hantera sina aktiviteter, visualisera arbetet och motivera personer till att prestera sitt bästa genom att undvika missförstånd och säkra framgångar. För mer information: www.hoylu.com

Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/



Ticker symbol: Hoylu

Marketplace: Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publikation

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2021 kl. 08:45 CET