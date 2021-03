Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 3.3.2021 klo 10.30

Rovio Entertainment Oyj:n vuosikertomus 2020, palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

Rovio Entertainment Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2020, sisältäen tilinpäätöksen 2020, palkitsemisraportin ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä tänään 3.3.2021 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://investors.rovio.com/fi/taloustietoa/raportit-ja-esitykset/year/2020. Vuosikertomus ilmestyy ainoastaan digitaalisessa muodossa.

Palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla erillisinä digitaalisina tiedostoina yhtiön verkkosivuilla sekä tämän tiedotteen liitteenä.

Vuosikertomuksessa käydään lävitse yrityksen strategiaa ja toimintaympäristöä sekä kerrataan vuoden 2020 tapahtumat. Vuosikertomus kuvaa myös Rovion ydinliiketoimintaa, kilpailuetuja sekä Rovion yritysvastuun painopistealueita ja saavutuksia vuodelta 2020.

Rovio julkaisi tänään myös vastuullisuusraportin 2020 suomen- ja englanninkielisenä PDF-tiedostoina. Raportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla: https://investors.rovio.com/fi/vastuullisuus/vastuullisuus

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. ( www.rovio.com )

