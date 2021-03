LAS VEGAS, March 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) („ISW Holdings“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio, das wichtige Geschäftsbereiche für Verbraucherprodukte in dezentralisierten Märkten bedient, gibt bekannt, dass das Unternehmen nach Unterzeichnung von Hosting-Vereinbarungen mit Bit5ive LLC, mit Sitz in Miami, Florida, und Scrubgrass Generating Company, LLP, mit Sitz in Kennerdell, Pennsylvania, seine aktive Mining-Flotte für Kryptowährungen mit zwei (2) neuen POD5IVE-Rechenzentren erfolgreich verdreifacht hat.



Das Unternehmen betreibt nun insgesamt drei POD5IVE-Rechenzentrumseinheiten und erwartet eine enorme Beschleunigung in Bezug auf Cashflows, Umsatzwachstum und Rentabilität.

Das POD5IVE-Rechenzentrum, das in Zusammenarbeit mit Bit5ive aufgebaut wurde, basiert auf einem evolutionären Design.Technische Daten:

Aktive Mining-Leistung: 62–92 Th/s je nach Miner.

SHA 256 Hashrate: derzeit 6.557,28 TH/s.

Umfang pro POD5IVE: 3 x 280–360.

Je nach Miner, 1 x 280 und Miner-Typ: 3 x bis S17/T17, 1 x bis S19/T19.

Leistungskapazität: Jedes POD5IVE kann mit 2 x 800 A, 2 x 1000 A oder 2 x 1200 A arbeiten.

Gesamtleistungskapazität pro POD5IVE: 4 x 920.038,40 Watt (der aktuelle Standort verwendet eine 800-A-Sicherung pro Dienst).

Gehäusegröße: 40 x 8 Zoll (ca. 100 x 20 cm).

Racks: 3 x mit 10 mittelgroßen Racks, 1 x mit 4 großen Racks.

Spannung: 415 V 3-phasig.

Belüftung: passiver Luftstrom mit einem temperaturgesteuerten Verdunstungskühler (jeweils 133.000 CFM).

Digitale intelligente Schutzschalter, virtuelle Leistungsüberwachung, automatischer Neustart und elektrischer Leistungsschutz.

Türverriegelungssystem (automatisiert, Rezirkulation von Warmluft): einfache Schlösser mit Schlüsseln.

Kaufpreis pro POD: 168.000 USD.

Fertigung und Lieferung: 10–12 Wochen.

Hauptkapazität: 280 für S19/T19.



Alonzo Pierce, President und Chairman von ISW Holdings, dazu: „Wir haben unsere Mining-Aktivität dank zwei neuer POD5IVE Mining-Pods nun verdreifacht.Das Unternehmen wird seine Flotte auch in den kommenden Quartalen noch erheblich erweitern.Mit unseren Mining-Pods bauen wir zudem eine wertvolle Erfolgsbilanz auf, die den hohen Mehrwert bestätigen wird, wenn wir in die nächste Phase eintreten und mit der Vermarktung des Rechenzentrums Proceso POD5IVE als eigenständige, hocheffiziente und wartungsarme Lösung für das Kryptowährungs-Mining beginnen.“

Über ISW Holdings

ISW Holdings, Inc. hat über seine internen Aktivitäten und strategische Partnerschaften in wachsende Geschäftsbereiche investiert, die sich auf die Bereiche häusliche Pflege, Telemedizin, Kryptowährungs-Mining und Supply-Chain-Management konzentrieren.Das Know-how des Unternehmens liegt in der strategischen Markenentwicklung, der frühen Wachstumsförderung sowie der Entwicklung der Markenidentität durch einen proprietären Beschaffungsprozess.Das Management führt seine proprietären Unternehmen durch kritische Phasen der Marktentwicklung und unterstützt sie bei Konzepterstellung, Markteinführungsstrategien, Engineering, Produktintegration und einer effizienten Vertriebslösung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.iswholdings.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftigen finanziellen Ergebnisse.In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie „könnte“, „werden“, „sollte“, „erwarten“, „prognostizieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen.Auch wenn diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie basieren, in gutem Glauben getroffen werden und unser aktuelles Urteil über die Richtung unseres Geschäfts widerspiegeln, so werden die tatsächlichen Ergebnisse jedoch fast immer – manchmal wesentlich – von Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen, Annahmen oder sonstigen in diesem Bericht erwähnten zukünftigen Ergebnissen abweichen.Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigen wir nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen so zu aktualisieren, dass sie den tatsächlichen Ergebnissen entsprechen.Anleger sollten die Risiken beachten, die in den von Zeit zu Zeit bei OTC-Märkten eingereichten Berichten des Unternehmens offengelegt werden (www.otcmarkets.com).

Kontakt Wire Service