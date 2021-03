Oro Europe, éditeur d’une plateforme de e-commerce conçue pour les entreprises B2B, confirme le succès de son approche et la pertinence de sa plateforme et lance une campagne de recrutement pour s’entourer de partenaires intégrateurs et conseil qui souhaiteraient accroitre leur proposition de valeur en permettant aux entreprises B2B de développer leur vente grâce au e-commerce. Soucieux d’accélérer sa croissance et d’étendre sa présence en France, Oro va s’appuyer sur un écosystème de partenaires dynamiques. C’est dans ce contexte que l’éditeur ambitionne de recruter de nouveaux partenaires motivés et engagés. Pour mettre en œuvre des alliances génératrices de résultats concrets, Oro proposera à ses partenaires de nombreuses ressources pour les accompagner au mieux dans la diffusion et la mise en œuvre de ses technologies.

Devenir partenaire d’Oro est donc une réelle opportunité d’accéder au marché en très forte croissance du e-commerce B2B. De son côté, Oro pourra s’appuyer sur un réseau de partenaires complémentaires et de proximité qui pourront accompagner pas à pas leurs clients en leur permettant de s’appuyer sur une plateforme robuste, flexible et sécurisée pour lancer leurs projets e-commerce. Oro pourra alors étendre son empreinte géographique et se rapprocher au plus près des utilisateurs de ses solutions au travers de son réseau de partenaires. Cette synergie est un formidable accélérateur pour l’éditeur qui souhaite devenir la référence de son marché à l’échelle européenne.

Laurent DESPREZ, Vice-Président General Manager Europe chez Oro « À ce jour, nos solutions permettent à nos clients européens de traiter un volume de commande de plusieurs millions d’euros. Adaptée à des volumes d’affaires variés, notre solution va permettre à nos partenaires de répondre efficacement aux nombreux cas d’usage de leurs clients. Rejoindre notre cercle de partenaires est donc un projet vertueux permettant aux intégrateurs de faire la différence sur un marché dynamique avec une croissance annuelle à deux chiffres. »

À ce jour, Oro Europe s’appuie sur un réseau de plus de 20 partenaires. En 2021, la société se donne comme objectif de renforcer ce dispositif en recrutant 5 à 10 nouveaux partenaires.