March 03, 2021 04:00 ET

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 3.3.2021 KLO 11.00

Enento Group Oyj - Johdon liiketoimet - Ruuska

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Ruuska, Jukka

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Enento Group Oyj

LEI: 743700EPLUWXE25HGM03

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700EPLUWXE25HGM03_20210302134703_20_

Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-01

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000123195

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 4740 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 4740 Keskihinta: 0.00 EUR

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pia Katila

Investor Relations Manager

Puh. +358 10 270 7506

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.