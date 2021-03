Selskabsmeddelelse

3. marts 2021

Meddelelse nr. 3

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NKT



NKT A/S holder ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2021 kl. 15.00.



I lyset af COVID-19 og de danske myndigheders tiltag for at begrænse smitterisikoen for COVID-19 har bestyrelsen besluttet, at generalforsamlingen i NKT A/S i år afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Dette indebærer, at aktionærerne i stedet for at deltage personligt, kan deltage i samt udøve deres aktionærrettigheder til generalforsamlingen elektronisk.

Vedhæftet er invitation og dagsorden med fuldstændige forslag og bilag, inklusive oversigt over bestyrelseskandidater.

Formandens beretning vil være tilgængelig på www.nkt.com/investors efter den ordinære generalforsamling.



NKT’s årsrapport og vederlagsrapport for 2020 kan læses og printes på www.nkt.com/investors .

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654

Presse: Pelle Fischer, External Communications Lead, Tlf.: +45 2223 5870

