March 03, 2021 04:15 ET

Avec près de 15 ans d’expérience professionnelle, dont plus de 10 ans à l’international dans les métiers du paiement et le management d’équipe, Claire Cambournac-Hesterman vient renforcer l’équipe Opérations de Limonetik.

Nommée à la tête d’une équipe de 8 personnes, elle a un rôle tant managérial, qu’organisationnel et technique. A ce titre elle a pour responsabilité l’excellence opérationnelle de l’équipe de production qui lui est rattachée ainsi que le succès des projets d’intégration et de déploiement de moyens de paiement.

Garante de la qualité et de la satisfaction des clients, Claire contribue, du fait de son rôle clé, à la stratégie de développement de la Fintech, spécialiste des services de paiement dans les mondes du commerce en ligne et physique.

« A l’appui de résultats éprouvés, Claire a su nous convaincre qu’elle était LA personne qu’il nous fallait » déclare Hassan Issa, COO de Limonetik et associé. « Nous sommes très fiers que Claire ait choisi de rejoindre Limonetik. Son expérience dans la gestion d’équipe et dans l'amélioration des processus, son ouverture à l’international, son enthousiaste et son engagement sont des atouts majeurs pour l’entreprise. »

Claire démarre sa carrière chez ING Bank au sein de leur Graduate Talent Programme et occupe plusieurs postes en Finance et Efficacité Opérationnelle pendant 7 ans, à Amsterdam puis à Paris. Claire part ensuite en Asie en 2018, à Singapour, où elle exerce dans un premier temps le métier de Finance and Operations Manager chez Delta Capita puis de Responsable de l’Excellence Opérationnelle chez Wirecard pour la région Asie-Pacifique.

Forte d’un Master 2 - Administration des entreprises, spécialisation Banque/Finance obtenu en 2008, Claire, citoyenne du monde passionnée, est engagée dans de grandes causes humanitaires comme Handicap International. Elle détient également un diplôme en Finance internationale du TEC de Monterrey ainsi que plusieurs certifications telles que Lean Six Sigma Black Belt (ICBB) et PRINCE2® Foundation.