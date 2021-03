VALGO est une ETI française experte dans la remédiation et la revitalisation de sites industriels par l’application de son modèle unique, la VALGOrisation.

Ce modèle disruptif créé par VALGO depuis son origine a été conçu autour de la valorisation de sites industriels et intègre tous les métiers nécessaires à leur revalorisation : décontamination des bâtiments, dépollution des sols, revalorisation des matières et du fonçier jusqu’à l’aménagement complet des terrains.

Créée en 2004 à Toulouse sur le site d’AZF, acteur engagé de l’économie circulaire, VALGO en tant que médecin de la terre déploie son modèle unique aussi bien sur des bâtiments de prestige tels des Décontamination de monuments historiques que d’intérêt publics ou de Reconversion environnementale de sites industriels .

Avec plus de 5 000 opérations de dépollution à son actif et une expertise reconnue, le groupe VALGO compte plus de 500 collaborateurs. Répartis sur 11 agences de proximité en France métropolitaine, 1 à la Réunion et 5 filiales dans le monde (Argentine, Brésil, Italie, Monténégro), VALGO s’adapte à des contraintes terrain complexes.

Ce positionnement unique explique la très forte croissance des activités du groupe qui, plus que jamais joue un rôle actif pour accélérer la transition du monde des énergies fossiles vers le monde des énergies vertes. Pour ce faire Valgo joue un rôle essentiel dans la réhabilitation de friches industrielles pour lancer de grands projets sociétaux créateurs d’emplois et de logements.

Avec un objectif de réaliser 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 dont plus de 15% à l’international, le groupe VALGO poursuit sa croissance afin de devenir un leader international dans la revalorisation globale de friches et sites industriels.

En 2020, Valgo a recruté plus de 60 collaborateurs (représentant une augmentation de plus de 10% de ses effectifs en période de crise sanitaire COVID 19). Dans cette optique, dès ce début 2021, VALGO propose de nombreuses opportunités au sein de ses équipes techniques et d’ingénieurs.

Le groupe souhaite s’entourer de talents disposant de solides compétences et qui partagent ses valeurs : la gestion durable et responsable des territoires et le respect de l’environnement.

Quelques exemples de postes ouverts :

- Ingénieur d’études comportement des polluants en milieu triphasique

- Ingénieur Travaux /Chef de Projets Sites et Sols pollués

- Chargé d’affaire

- Chef de Projet

- Chef de chantier

- Conducteur de travaux

François Bouché Président chez VALGO

« Dès ses origines, VALGO a fait du respect de l’environnement le moteur de sa croissance durable afin que Valgo soit reconnue en médecin de la terre. Notre entreprise propose une diversité de postes autour de la décontamination, la dépollution et la gestion des ressources. Travailler chez VALGO permet de donner un sens profond à son métier et d’agir pour l’avenir de la planète. Au-delà de ces éléments, nous ambitionnons de positionner la VALGOrisation comme une approche universelle qui permettra de donner un vrai visage à la réhabilitation des sites pollués. En ce sens, nos futurs collaborateurs joueront un rôle déterminant dans l’aboutissement de notre projet où l’impact social est au cœur de nos préocupations. »